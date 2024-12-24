Приватбанк снизил вдвое тарифы переводов на заграничные карты

Приватбанк снизил вдвое тарифы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру на период зимних праздников. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Подробности

До 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт Приватбанка на зарубежные карты снижены до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Перевести перевод с карты Приватбанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту». Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

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Отправить зарубежный перевод можно только с валютной карты Приватбанка в долларах США или евро.

Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн в мобильном банке.