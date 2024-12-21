МВФ утвердил 6-пересмотр программы EFF для Украины и выделил транш в размере $1,1 миллиарда

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 20 декабря завершил шестой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить седьмой транш примерно $1,1 млрд (834,9 млн СДР), которые будут направлены на поддержку бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Экономика Украины остается устойчивой, а показатели EFF остаются высокими, невзирая на сложные условия. Органы власти выполнили все количественные критерии эффективности и структурные контрольные показатели к концу сентября», — говорится в сообщении.

В МВФ также отметили, что устойчивый импульс реформ, прогресс в мобилизации внутренних доходов и своевременное предоставление внешней поддержки необходимы Украине для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости и улучшения управления.

После поступления транша общий объем полученного по программе финансирования составит $9,8 млрд.

Программа EFF предусматривает бюджетную поддержку Украины со стороны международных партнеров: общий пакет внешнего финансирования по базовому сценарию составляет $148 млрд, а по негативному — $177 млрд на четырехлетний период программы.

Он включает в себя новые заверения по механизму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), предусматривающего предоставление займа, погашение которого будет обеспечиваться доходами от обездвиженных российских активов в размере до $50 млрд.

Экономика Украины в 2024 году растет более существенно, чем ожидал МВФ, в том числе благодаря устойчивости страны к энергетическим шокам. Фонд ожидает замедления экономического роста в 2025 году, прежде всего из-за сложной ситуации на рынке труда, а также последствий атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру и сохранения высокого уровня неопределенности. В то же время МВФ отмечает, что риски для прогноза остаются очень высокими.

«Благодарны партнерам из МВФ за постоянную поддержку и конструктиву взаимодействие. Благодаря мощному сотрудничеству удалось существенно снизить неопределенность относительно достаточности и ритмичности международной финансовой помощи Украине в 2025 году.

Импульс реформ, предусматриваемый программой с Фондом, остается важным драйвером экономического роста и реализации наших евроинтеграционных стремлений. Не планируем останавливаться на достигнутом и в последующие годы", — прокомментировал решение Совета МВФ глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 ноября миссия МВФ согласовала выделение Украине еще $1,1 млрд транша.

11 ноября руководство Министерства финансов, Нацбанка и эксперты Международного валютного фонда приступили к обсуждению шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

До шестого пересмотра Украина должна была выполнить четыре структурных маяка:

осуществить смотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

Транши от МВФ

В государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $8,7 млрд из $15,6 млрд, предусмотренных программой.