В результате кибератаки России на сетевую инфраструктуру Министерства юстиции, обслуживающей государственные реестры, утечка персональных данных не подтверждена. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Интерфакс-Украина.
В результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено — Стефанишина
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«Я перед пресс-конференцией получила информацию от главы госслужбы спецсвязи и защиты информации о том, что утечка данных пока не подтверждается», — сказала Стефанишина на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
В то же время, и.о. руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев заявил, что Служба пока не может опровергнуть информацию, что утечки данных не произошло, поскольку идет соответствующее исследование.
«После получения всех необходимых данных мы предоставим вам всю информацию», — добавил он.
Напомним
«Минфин» писал, что в четверг, 19 декабря, хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
По словам Стафанишиной, время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.
В первую очередь будут восстановлены:
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.
- Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.
Комментарии - 13
1. Реєстри не працюють через планове оновлення, завтра доступ відновиться.
2. Трапився невеликий збій, ситуація під контролем, не треба панікувати.
3. Всі розповіді про російську атаку — це вороже ІПСО, вірте лише офіційній інформації.
4. Так, москалі змогли видалити дані, але ми їх відновимо з бекапів, почекайте пару тижнів.
5. А, москалі знищили і бекапи також, але самі дані скопіювати не встигли.
===ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ===
6. Так, москалі скопіювали частину даних, але не всі.
7. Все-таки москалі отримали всі дані, але у цьому немає нічого страшного.
8. Ми скоро відновимо всі записи вручну, почекайте ще два-три місяці, максимум п'ять. А до тих пір бронювання через Дію вважатиметься недійсним, тому всі заброньовані після зустрічі з ТЦК вриваються до чергової штурмової бригади.
тобто хакери змогли пройтись по всій інфрі, потім перелізли на іншу інфру, а даних не забрали, для кого ці макарони? Для бабусь?