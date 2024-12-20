В результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено — Стефанишина

В результате кибератаки России на сетевую инфраструктуру Министерства юстиции, обслуживающей государственные реестры, утечка персональных данных не подтверждена. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Я перед пресс-конференцией получила информацию от главы госслужбы спецсвязи и защиты информации о том, что утечка данных пока не подтверждается», — сказала Стефанишина на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В то же время, и.о. руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев заявил, что Служба пока не может опровергнуть информацию, что утечки данных не произошло, поскольку идет соответствующее исследование.

«После получения всех необходимых данных мы предоставим вам всю информацию», — добавил он.

Напомним

«Минфин» писал, что в четверг, 19 декабря, хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

По словам Стафанишиной, время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

В первую очередь будут восстановлены: