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20 декабря 2024, 12:39 Читати українською

В результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено — Стефанишина

В результате кибератаки России на сетевую инфраструктуру Министерства юстиции, обслуживающей государственные реестры, утечка персональных данных не подтверждена. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Интерфакс-Украина.

В результате кибератаки России на сетевую инфраструктуру Министерства юстиции, обслуживающей государственные реестры, утечка персональных данных не подтверждена.
Фото: facebook.com/olga.kravets

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«Я перед пресс-конференцией получила информацию от главы госслужбы спецсвязи и защиты информации о том, что утечка данных пока не подтверждается», — сказала Стефанишина на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В то же время, и.о. руководителя департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев заявил, что Служба пока не может опровергнуть информацию, что утечки данных не произошло, поскольку идет соответствующее исследование.

«После получения всех необходимых данных мы предоставим вам всю информацию», — добавил он.

Напомним

«Минфин» писал, что в четверг, 19 декабря, хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

По словам Стафанишиной, время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

В первую очередь будут восстановлены:

  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.
  • Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.
  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+105
Riojas
Riojas
20 декабря 2024, 12:40
#
Выложены же скриншоты баз, которые утекли.
+
+65
Exba
Exba
20 декабря 2024, 12:50
#
То всё ИПСО, верьте официальному источнику). «Мы, русские, друг друга не обманываем» ©
+
+15
asdf2024
asdf2024
20 декабря 2024, 13:12
#
Ахахах прочитал голосом из фильма)))
+
+96
Silumin
Silumin
20 декабря 2024, 13:11
#
Послідовність офіційних заяв
1. Реєстри не працюють через планове оновлення, завтра доступ відновиться.
2. Трапився невеликий збій, ситуація під контролем, не треба панікувати.
3. Всі розповіді про російську атаку — це вороже ІПСО, вірте лише офіційній інформації.
4. Так, москалі змогли видалити дані, але ми їх відновимо з бекапів, почекайте пару тижнів.
5. А, москалі знищили і бекапи також, але самі дані скопіювати не встигли.
===ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ===
6. Так, москалі скопіювали частину даних, але не всі.
7. Все-таки москалі отримали всі дані, але у цьому немає нічого страшного.
8. Ми скоро відновимо всі записи вручну, почекайте ще два-три місяці, максимум п'ять. А до тих пір бронювання через Дію вважатиметься недійсним, тому всі заброньовані після зустрічі з ТЦК вриваються до чергової штурмової бригади.
+
0
Riojas
Riojas
20 декабря 2024, 15:02
#
Пункт 80. Создание реестра всех военнообязанных Украины с контактными данными, статусом УБД и участием в конкретных боевых действиях было так себе идеей.
+
+93
nitrolog
nitrolog
20 декабря 2024, 12:45
#
Ахахахаааа, ну такі заяви на марафоні заходять, але ж не всі такі тут без мізків
тобто хакери змогли пройтись по всій інфрі, потім перелізли на іншу інфру, а даних не забрали, для кого ці макарони? Для бабусь?
+
+45
Три літри
Три літри
20 декабря 2024, 12:50
#
Смішно. Рівень Дизель шоу, я навіть посміхнувся трохи.
+
0
veritas69
veritas69
20 декабря 2024, 15:43
#
Мимоволі і мене з’явилася посмішка)
+
+39
Sarevok
Sarevok
20 декабря 2024, 13:05
#
Вірю, я повірив.
+
+30
asdf2024
asdf2024
20 декабря 2024, 13:10
#
От советского информ бюро© Уже так заврались …
+
+45
Я_ __
Я_ __
20 декабря 2024, 13:46
#
Грабіжник здійснив взлом, походив по квартирі і втік, нічого не взявши, просто любить взламувати замки, віримо, адже все потужно! Скоро і інфляція буде на рівні США і ЄС в найкращі часи, потужне зростання економіки більше ніж економічне диво Китаю, а ще будемо потужно колонізувати Сатурн, шоб все було потужно!
+
+30
financialGenius
financialGenius
20 декабря 2024, 14:10
#
Верим верим … Как и в шашлыки в мае … Вам не смешно такую ересть нести то ??? Вы как двоишники в младших классах , натворили херни и думае все такие тупые как вы и придумываете еще большие сказки …
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
20 декабря 2024, 14:20
#
Ну аудитория телемарафона поверит
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