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19 декабря 2024, 11:36 Читати українською

Гетманцев опроверг массовое закрытие ФОП. Советует СМИ корректировать заголовки

За 11 месяцев 2024 количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось. Об этом в телеграм-канале написал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

За 11 месяцев 2024 количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось.
Фото: slovoidilo.ua
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По его словам, по состоянию на 1 декабря 2024 количество ФОП составляет 2 076 700, из них зарегистрированных в этом году 272 900, что больше против начала года на 83 600 человек.

Показатель роста вновь созданных ФОП превышает показатель приостановленных почти на 92 000 человек.

За последние два месяца количество вновь созданных ФОП увеличилось на 7000 против прекращенных или составляет 47 700 плательщиков против 40 700 прекращенных ФОП.

Читайте: Более 22 тысяч ФОП прекратили свою деятельность после подписания закона о повышении налогов

«Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. СМИ, которые любят яркие заголовки, еще раз советую корректировать их с действительностью», — написал Гетманцев.

Напомним

Как писал «Минфин», ранее Опендатабот заявил, что более 22 000 ФОП закрыли бизнес после подписания президентом Зеленским закона о повышении налогов. С начала года закрылось 254 288 предпринимателей. Больше всего закрытий зафиксировано в марте — 28 690.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+45
asdf2024
asdf2024
19 декабря 2024, 11:41
#
У нас по городу куча пустых помещений на первых этажах .с надписью сдам в аренду.Да и бизнесмены знакомые кто смог втичь уже в ЕС сидят.Позакрывали тут всё и распродали.
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
19 декабря 2024, 11:57
#
Ну да, конечно, всё пропало))) Видимо такие бизнесмены, что на пособие жить им выгоднее…
+
+20
Amidin
Amidin
19 декабря 2024, 12:01
#
Видимо вы по себе судите. Такие бизнесмены, что вести дело в Европе выгоднее, чем в этом … т.н. государстве.
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
19 декабря 2024, 12:10
#
Да, по себе и своему окружению. Не без трудностей, но всё ОК. Не на фантазиях основываюсь, в отличии от тебя!
+
0
Amidin
Amidin
19 декабря 2024, 12:43
#
А это всё от того, батенька, что ни вы ни ваше окружение ничего собою не являете и никакой ценности не несёте.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
19 декабря 2024, 12:44
#
Главное, что бы ты в это верил, клоун!)))
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
19 декабря 2024, 12:47
#
Переплывай Тису и вали за кордон, к своим друзьям нищебродам — «бизнесменам»)))
+
0
san4os
san4os
19 декабря 2024, 13:19
#
+15. Підтримую. Я діючий ФОП. Всі мої контрагенти працюють незваючи на війну, і незважаючи навіть на те що деякі з них знаходяться в регіонах в яких часто тривоги і прильоти.
+
0
mantis05
mantis05
19 декабря 2024, 12:06
#
Оч много выезжают, и продолжают за бугром заниматься тем же, чем и в Украине, особенно кто мелким производством занимался. Почему-то, 4.8 лямов нашедших работу в ЕС, и платящих налоги- у вас из виду как-то выбиваются, и вы всё считаете, что в ЕС реально кто-то сидит из-за выплат. Забавно) Ох уж эта незаменимая Украина.
+
+25
MAXAOH
MAXAOH
19 декабря 2024, 12:08
#
Это те, которые и до войны на заработки туда ездили и они там не бизнесом занимются!)
+
0
san4os
san4os
19 декабря 2024, 13:37
#
Штукатури, арматуршики, плиточники… Їм без-різниці де стіни штукатурити.
айтішніки які можуть працювати віддалено.
мєлке проізводство — хендмейд товари які продають через ебей - їм теж без різниці, можуть свій бізнес і з Польші продовжувати…

Основна частина бізнесів в Україні - мають свою клієнтську базу, і постачальників. Виїхавши за кордон — втрачаєш весь бізнес через втрату клаєнтської бази і постачальників. Це те ж саме що починати свій бізнес знову з нуля в Європі, в більш агресивному конкурентному середевищі і з іншим законодавством…
+
0
san4os
san4os
19 декабря 2024, 13:08
#
Головна проблема при закритті ФОП — це потрібно пройти податкову перевірку. Процес дуже довгий, і може мати серйозні негативні наслідки.
Тому перш ніж закривати ФОП, треба сім разів подумати. Якщо вирішили припинити діяльність, то може простіше перейти на 3тю групу, і подаати нульові декларації. Відповідно військовий збір і единий податок теж не треба буде платити. А ЕСВ — якщо працевлаштуєтеся офіційно десь, то його сплачує роботодавець…

Хвиля закриття ФОПів ще попереду.
Перша група, ринки — взагалі з часом відімруть. Я маю на увазі речові ринки. У них немає перспектив… В тій же Польші ринки — це вже пройдений етап еволюції. Підвищення продуктивності праці, зростання зарплат і підвищення податків — це одна з причин чому ринки вимруть.
Зараз середня з/п в Україні біля 20тисяч грн. Через 2 роки буде біля 30тисяч грн. На ринку залишаться тільки продавці-пенсіонери які там торгують 30 років з 90х, не платять ЕСВ через те що персіонери, і для яких заробіток на рівні меншому за 10тис грн в місяць - це хоч щось до пенсії…

У нас в місті на ринках постійно ТЦК відловлює чоловіків. Тому кількість покупців на ринках значно зменшилася…
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