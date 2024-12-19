За 11 месяцев 2024 количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось. Об этом в телеграм-канале написал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Гетманцев опроверг массовое закрытие ФОП. Советует СМИ корректировать заголовки
По его словам, по состоянию на 1 декабря 2024 количество ФОП составляет 2 076 700, из них зарегистрированных в этом году 272 900, что больше против начала года на 83 600 человек.
Показатель роста вновь созданных ФОП превышает показатель приостановленных почти на 92 000 человек.
За последние два месяца количество вновь созданных ФОП увеличилось на 7000 против прекращенных или составляет 47 700 плательщиков против 40 700 прекращенных ФОП.
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«Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. СМИ, которые любят яркие заголовки, еще раз советую корректировать их с действительностью», — написал Гетманцев.
Напомним
Как писал «Минфин», ранее Опендатабот заявил, что более 22 000 ФОП закрыли бизнес после подписания президентом Зеленским закона о повышении налогов. С начала года закрылось 254 288 предпринимателей. Больше всего закрытий зафиксировано в марте — 28 690.
Комментарии - 12
айтішніки які можуть працювати віддалено.
мєлке проізводство — хендмейд товари які продають через ебей - їм теж без різниці, можуть свій бізнес і з Польші продовжувати…
Основна частина бізнесів в Україні - мають свою клієнтську базу, і постачальників. Виїхавши за кордон — втрачаєш весь бізнес через втрату клаєнтської бази і постачальників. Це те ж саме що починати свій бізнес знову з нуля в Європі, в більш агресивному конкурентному середевищі і з іншим законодавством…
Тому перш ніж закривати ФОП, треба сім разів подумати. Якщо вирішили припинити діяльність, то може простіше перейти на 3тю групу, і подаати нульові декларації. Відповідно військовий збір і единий податок теж не треба буде платити. А ЕСВ — якщо працевлаштуєтеся офіційно десь, то його сплачує роботодавець…
Хвиля закриття ФОПів ще попереду.
Перша група, ринки — взагалі з часом відімруть. Я маю на увазі речові ринки. У них немає перспектив… В тій же Польші ринки — це вже пройдений етап еволюції. Підвищення продуктивності праці, зростання зарплат і підвищення податків — це одна з причин чому ринки вимруть.
Зараз середня з/п в Україні біля 20тисяч грн. Через 2 роки буде біля 30тисяч грн. На ринку залишаться тільки продавці-пенсіонери які там торгують 30 років з 90х, не платять ЕСВ через те що персіонери, і для яких заробіток на рівні меншому за 10тис грн в місяць - це хоч щось до пенсії…
У нас в місті на ринках постійно ТЦК відловлює чоловіків. Тому кількість покупців на ринках значно зменшилася…