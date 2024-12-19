Гетманцев опроверг массовое закрытие ФОП. Советует СМИ корректировать заголовки

За 11 месяцев 2024 количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось. Об этом в телеграм-канале написал глава налогового комитета Даниил Гетманцев .

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По его словам, по состоянию на 1 декабря 2024 количество ФОП составляет 2 076 700, из них зарегистрированных в этом году 272 900, что больше против начала года на 83 600 человек.

Показатель роста вновь созданных ФОП превышает показатель приостановленных почти на 92 000 человек.

За последние два месяца количество вновь созданных ФОП увеличилось на 7000 против прекращенных или составляет 47 700 плательщиков против 40 700 прекращенных ФОП.

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«Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. СМИ, которые любят яркие заголовки, еще раз советую корректировать их с действительностью», — написал Гетманцев.

Напомним

Как писал «Минфин», ранее Опендатабот заявил, что более 22 000 ФОП закрыли бизнес после подписания президентом Зеленским закона о повышении налогов. С начала года закрылось 254 288 предпринимателей. Больше всего закрытий зафиксировано в марте — 28 690.