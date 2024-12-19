Еще 23 банка присоединились к меморандуму об уменьшении лимитов на переводы — АУБ

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с «дроп-схемами» и уменьшению лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений. Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ).

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Кто присоединился

К Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами:

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Ключевые моменты Меморандума

Предоставители платежных услуг, присоединившихся к Меморандуму, соглашаются на внедрение в своей деятельности унифицированных рыночных практик и подходов. В частности, к процессам:

надлежащей проверки клиентов на этапе установления деловых отношений;

мониторинга финансовых операций по счетам клиентов в соответствии с имеющейся информацией о клиенте и фактически осуществляемыми операциями;

установление автоматизированных круглосуточных правил мониторинга платежных операций с особым вниманием на мониторинге и ограничению операций в ночное время (с 24:00 по 06:00), для выявления случаев не характерного финансового поведения, и противодействия мошенническим схемам, похищению средств через средства социальной инженерии, недопущение участия клиентов в схемах допре;

установление правил на осуществление финансовых операций (предоставления продуктов/услуг) клиентов в соответствии с согласованными подходами и процедурами, основанными на риск-ориентированном подходе;

обмена информацией между банками-участниками Меморандума о клиентах и их деятельность, содержащей признаки подозрительности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Подписывая Меморандум, предоставители платежных услуг обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом введенного в банке риск-ориентированного подхода.

Это означает, что банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных Предоставителем Платежных Услуг согласно требованиям Постановления 18.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.25 — по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

— по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес; по клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска — согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:

с 01.02.25 — в сумме до 150 тыс. грн/мес

— в сумме до 150 тыс. грн/мес с 01.06.25 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут производить переводы в рамках подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участника с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Для более эффективного построения системы управления рисками предоставители платежных услуг-участники отмечают необходимость внедрения системных шагов и сотрудничества с Национальным банком Украины и Государственными органами в части:

— предоставление участникам доступа к официальной информации посредством онлайн-сервиса государственных услуг (далее — Дия) о доходе клиента, о судебных делах и т. п. ;

— создание централизованного реестра сомнительных клиентов, в частности, с признаком «дроп», как дополнительный источник информации для изучения клиента при установлении/пересмотре деловых отношений.

Напомним

10 декабря в Национальном банке Украины прошел пресс брифинг с участием руководителей Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), Приватбанка, Ощадбанка, Райффайзен Банка и Универсал Банка, посвященный подписанию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.