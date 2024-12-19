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19 декабря 2024, 8:25 Читати українською

Еще 23 банка присоединились к меморандуму об уменьшении лимитов на переводы — АУБ

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с «дроп-схемами» и уменьшению лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений. Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ).

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с «дроп-схемами» и уменьшению лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений.
Фото: depositphotos

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Кто присоединился

К Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами:

  1. Укрэксимбанк
  2. Укргазбанк
  3. Кристаллбанк
  4. Банк Глобус
  5. МТБ банк
  6. Радобанк
  7. Идея Банк
  8. Альтбанк
  9. Банк Альянс
  10. ЕПБ
  11. Клиринговый дом
  12. Поликомбанк
  13. Банк Траст-Капитал
  14. Украинский банк реконструкции и развития
  15. Окси банк
  16. ЕПБ
  17. Агропросперис
  18. NovaPay
  19. ПроКредит Банк
  20. Коминбанк
  21. Правэкс банк
  22. ФК «ЕВО» (RozetkaPay)
  23. Банк «Украинский капитал
  24. Сенс банк
  25. Скай банк.

Читайте: Крупнейшие банки договорились снизить лимиты карточных переводов для клиентов без подтвержденных источников доходов — меморандум

Ключевые моменты Меморандума

Предоставители платежных услуг, присоединившихся к Меморандуму, соглашаются на внедрение в своей деятельности унифицированных рыночных практик и подходов. В частности, к процессам:

  • надлежащей проверки клиентов на этапе установления деловых отношений;
  • мониторинга финансовых операций по счетам клиентов в соответствии с имеющейся информацией о клиенте и фактически осуществляемыми операциями;
  • установление автоматизированных круглосуточных правил мониторинга платежных операций с особым вниманием на мониторинге и ограничению операций в ночное время (с 24:00 по 06:00), для выявления случаев не характерного финансового поведения, и противодействия мошенническим схемам, похищению средств через средства социальной инженерии, недопущение участия клиентов в схемах допре;
  • установление правил на осуществление финансовых операций (предоставления продуктов/услуг) клиентов в соответствии с согласованными подходами и процедурами, основанными на риск-ориентированном подходе;
  • обмена информацией между банками-участниками Меморандума о клиентах и их деятельность, содержащей признаки подозрительности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Подписывая Меморандум, предоставители платежных услуг обязуются осуществлять переводы клиентов с учетом введенного в банке риск-ориентированного подхода.

Это означает, что банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров, идентифицированных Предоставителем Платежных Услуг согласно требованиям Постановления 18.

Если же документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

  • с 01.02.25 — по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;
  • по клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска — согласно лимитам и срокам поэтапной реализации:
  • с 01.02.25 — в сумме до 150 тыс. грн/мес
  • с 01.06.25 — в сумме до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут производить переводы в рамках подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться к поставщику платежных услуг-участника с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Для более эффективного построения системы управления рисками предоставители платежных услуг-участники отмечают необходимость внедрения системных шагов и сотрудничества с Национальным банком Украины и Государственными органами в части:

— предоставление участникам доступа к официальной информации посредством онлайн-сервиса государственных услуг (далее — Дия) о доходе клиента, о судебных делах и т. п.;

— создание централизованного реестра сомнительных клиентов, в частности, с признаком «дроп», как дополнительный источник информации для изучения клиента при установлении/пересмотре деловых отношений.

Напомним

10 декабря в Национальном банке Украины прошел пресс брифинг с участием руководителей Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), Приватбанка, Ощадбанка, Райффайзен Банка и Универсал Банка, посвященный подписанию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
TAN72
TAN72
19 декабря 2024, 8:52
#
Несите ваши денежки 😂
+
+15
zevs1
zevs1
19 декабря 2024, 9:26
#
Если Банки вводят ограничения для людей, значит людям нужно самим ограничить пользование банками, пусть банки сидят без клиентов.

На каждое действие есть сила противодействия.
Закон Ньютона
+
0
getup
getup
19 декабря 2024, 9:33
#
Осталось только талоны на воздух ввести 😎
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