«Национальный кэшбек» теперь доступен в Укрпочте

Укрпочта присоединилась к государственной программе поддержки граждан «Национальный кэшбек». Кроме предоставления почтовых услуг компания одновременно является торговой площадкой, где украинцы могут покупать товары местного производства и получать 10% кэшбека от государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это даст возможность для сотен тысяч украинцев, живущих в сельской местности или на прифронтовых территориях, получить доступ к государственной поддержке.

«Более полутора миллионов безналичных оплат ежемесячно осуществляют украинцы в отделениях Укрпочты, поэтому мы рады, что теперь люди смогут не только экономить 10% на покупке товаров украинского производства, но и тратить сэкономленные средства на оплату коммунальных услуг и другие неотложные нужды. Это еще один шаг к тому, чтобы каждый украинец, вне зависимости от места жительства, чувствовал поддержку государства», — отметила заместитель Министра экономики Надежда Бигун.

Читайте также: «Национальный кэшбек»: на что украинцы чаще всего тратят средства

Как это работает

Теперь клиенты Укрпочты, которые присоединились к программе «Национальный кэшбек», могут:

Получать кэшбек при покупке товаров украинских производителей в отделениях Укрпочты. Это касается более чем 350 наименований товаров, среди которых художественные почтовые марки военного времени, продукты питания, бытовая химия и другие товары. За каждую покупку будет начисляться 10% кэшбека от государства на карту «Национальный кэшбек».

Использовать накопленные средства для оплаты почтовых, коммунальных и других услуг, мобильной связи, подписки на периодические издания или задонатить на нужды ВСУ.

Читайте также: «Национальный кэшбек»: как подключить и получать больше бонусов, чем предлагает государство

Как присоединиться к программе

Чтобы получать кэшбек от государства, гражданам необходимо:

Подать заявку через мобильное приложение участвующего в программе банка или обратиться в отделение. К программе присоединились следующие банки: Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Правэкс Банк (только присоединение к программе, без выпуска карты для выплат «Национальный кэшбек»), Клиринговый Дом, Райф.

Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.

Открыть физическую или виртуальную карточку «Национальный кэшбек», куда будет засчитываться кэшбек по программе.

В приложении «Дия» в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат «Национальный кэшбек» любого банка-партнера.

Проверять начисление кэшбека можно в приложении «Дия». Для получения выплаты кэшбека на карту необходимо активировать карту «Национальный кэшбек» в «Дие».

Программа «Национальный кэшбек»

Цель программы — поддержка украинцев и стимулирование спроса на товары местного производства. Государство насчитывает 10% кэшбэка за покупку товаров украинского производства. Максимальная сумма кэшбека — 3 000 грн в месяц.

В программе принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных и отдельных магазинов. Кэшбек уже доступен на 360 тыс. товаров от 1 660 украинских производителей.