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18 декабря 2024, 9:11 Читати українською

15 млрд грн перераспределят на программу «єВідновлення» для ВПЛ — Зеленский

Правительство приняло решение перераспределить 15 млрд грн на государственную программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Правительство приняло решение перераспределить 15 млрд грн на государственную программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц.
Фото: president.gov.ua

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Что известно

«Уже есть решение направить 15 миллиардов гривен „єВідновлення“ для ВПЛ. Это поможет, к сожалению, пока не всем. Но в этом году можно направить эти средства. Это будет примерно 10 тысяч домохозяйств, по меньшей мере, 30 тысяч человек. Правительство рассмотрит, где брать еще дополнительные средства», — сказал Глава государства.

Сертификаты на приобретение жилья получат ВПЛ, которые из-за агрессии россии потеряли жилье.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук отметила, что жилье является основной потребностью внутренне перемещенных лиц и ветеранов. Она добавила, что в этом направлении для ветеранских семей направили в этом году более 10 млрд грн.

Читайте: Денег на «єВідновлення» в проекте бюджета-2025 нет: есть ли шанс продолжить выплаты

Также во время заседания вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что приоритет ведомства — обеспечить жильем наиболее нуждающихся в нем.

На сегодняшний день более 10% жилищного фонда разрушены или повреждены. Без дома осталось около 2 млн семей, а более 4,6 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Кроме реализации программы «єВідновлення», в следующем году Минразвития запускает пилотный проект развития социального жилья, который на первом этапе сможет обеспечить помещениями не менее 50 тыс. украинцев.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
KValera
KValera
18 декабря 2024, 9:23
#
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0
Три літри
Три літри
18 декабря 2024, 11:18
#
І знов кабмін вирішує питання які має вирішувати лише Верховна Рада
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