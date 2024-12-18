15 млрд грн перераспределят на программу «єВідновлення» для ВПЛ — Зеленский

Правительство приняло решение перераспределить 15 млрд грн на государственную программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Что известно

«Уже есть решение направить 15 миллиардов гривен „єВідновлення“ для ВПЛ. Это поможет, к сожалению, пока не всем. Но в этом году можно направить эти средства. Это будет примерно 10 тысяч домохозяйств, по меньшей мере, 30 тысяч человек. Правительство рассмотрит, где брать еще дополнительные средства», — сказал Глава государства.

Сертификаты на приобретение жилья получат ВПЛ, которые из-за агрессии россии потеряли жилье.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук отметила, что жилье является основной потребностью внутренне перемещенных лиц и ветеранов. Она добавила, что в этом направлении для ветеранских семей направили в этом году более 10 млрд грн.

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Также во время заседания вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что приоритет ведомства — обеспечить жильем наиболее нуждающихся в нем.

На сегодняшний день более 10% жилищного фонда разрушены или повреждены. Без дома осталось около 2 млн семей, а более 4,6 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Кроме реализации программы «єВідновлення», в следующем году Минразвития запускает пилотный проект развития социального жилья, который на первом этапе сможет обеспечить помещениями не менее 50 тыс. украинцев.