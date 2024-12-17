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17 декабря 2024, 19:23 Читати українською

«єОселя»: Зеленский поговорит с Пышным о снятии барьеров для кредитования в прифронтовых регионах

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с главой Национального банка Андреем Пышным по увеличению доступности финансирования по ипотечной программе «єОселя» в прифронтовых областях. Об этом президент заявил во время Всеукраинского конгресса местных и региональных общин.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с главой Национального банка Андреем Пышным по увеличению доступности финансирования по ипотечной программе «єОселя» в прифронтовых областях.
Фото: НБУ

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По его словам, должны финансироваться прифронтовые регионы, потому что там людям тяжелее всего.

«Я, честно говоря, понимаю, что банки так действуют из-за рисков, но мне кажется, что если бы не было устойчивости таких регионов как Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, то не было бы ни этих банков, ни владельцев этих банков.

Я поговорю с главой Национального банка Украины, мы с ним подумаем, как сделать программу для всех других банков, как государственных, так и частных, чтобы они помогли", — отметил Зеленский.

Кроме того, президент допустил возможность создания отдельной программы «єОселя», которая будет направлена на финансирование граждан из прифронтовых областей.

Напомним

«Минфин» писал, что Радабанк заключил генеральное соглашение и договоры о сотрудничестве с «Украинской финансовой жилищной компанией» (Укрфинжилье) и стал участником государственной программы льготной ипотеки «єОселя».

По программе «єОселя» выдают ипотечные кредиты 11 банков: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбак, BISbank и Радабанк.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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