«єОселя»: До програми приєднався приватний Радабанк

Радабанк уклав генеральну угоду та договори про співпрацю з «Українською фінансовою житловою компанією» (Укрфінжитло) та став учасником державної програми пільгової іпотеки «єОселя». Про це повідомляє пресслужба Укрфінжитла.

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Що відомо

Радабанк вже можна обрати у мобільному застосунку «Дія» для оформлення іпотеки. У межахї «єОселі» Радабанк видає кредити на придбання готового житла.

«Із входом у програму „єОселя“ ми продовжуємо курс на співпрацю з державою в межах підтримки бізнесу і населення», — прокоментував голова правління Радабанку Андрій Григель.

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Нагадаємо

За програмою «єОселя» видають іпотечні кредити 11 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбак, BISbank та Радабанк.

Програма запрацювала з жовтня 2022 року. Програма пропонує кредити на житло з фіксованою ставкою 3% або 7% із першим внеском від 20%, а громадянам до 26 років — від 10%.