«єОселя»: Зеленський поговорить з Пишним про зняття бар'єрів для кредитування в прифронтових регіонах

Президент України Володимир Зеленський має намір поговорити з головою Національного банку Андрієм Пишним щодо збільшення доступності фінансування за іпотечною програмою «єОселя» в прифронтових областях. Про це президент заявив під час Всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних громад.

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За його словами, мають фінансуватися прифронтові регіони, тому що там людям найважче.

«Я, чесно кажучи, розумію, що банки так діють через ризики, але мені здається, що якби не було стійкості таких регіонів, як Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, то не було б ані цих банків, ані власників цих банків.

Я поговорю з головою Національного банку України, ми з ним подумаємо, як зробити програму для всіх інших банків, як державних, так і приватних, щоб вони допомогли", — зазначив Зеленський.

Крім того, президент допустив можливість створення окремої програми «єОселя», яка буде спрямована на фінансування громадян з прифронтових областей.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Радабанк уклав генеральну угоду та договори про співпрацю з «Українською фінансовою житловою компанією» (Укрфінжитло) та став учасником державної програми пільгової іпотеки «єОселя».

За програмою «єОселя» видають іпотечні кредити 11 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбак, BISbank та Радабанк.