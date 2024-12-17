НБУ готовит реестр дропов, доступ к которому будут иметь все банки

Национальный банк готовит реестр так называемых дропов, рассказал директор департамента интегрированного надзора за банками НБУ Андрей Котюжинский в комментарии Forbes Ukraine . Цель — борьба с мошенническими переводами с карты на карту.

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Что известно

Над созданием реестра работает рабочая группа представителей ключевых департаментов НБУ. Они будут работать над созданием предложения по законопроекту, который дальше рассмотрит правление регулятора, рассказал замглавы НБУ Дмитрий Олейник.

Планируется, что реестр будет включать комбинацию данных о личности клиента и электронном платежном средстве (карте), а также какой банк добавил эту информацию в реестр. Информацию о других клиентах или остатках их средств на счетах в реестр не будут включать, добавил Олейник.

Напомним

Как писал ранее Минфин, Универсал Банк, Ощад, Приватбанк, Райффайзен Банк 10 декабря подписали меморандум об усилении ограничений карточных переводов.

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Согласно меморандуму, будут установлены лимиты операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в 50 000 грн с 1 февраля 2025 года. Для клиентов со средним и низким уровнем риска — 150 000 грн в месяц с 1 февраля и 100 000 грн — с 1 июня.

Речь идет о всех операциях с текущих счетов в пользу физических лиц, в том числе iBAN.