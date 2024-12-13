Антимонопольный комитет разрешил Тигипко купить Идея Банк

Антимонопольный комитет разрешил покупку Alkemi Limited (Кипр) из группы ТАС Сергея Тигипко 100% Идея Банка . Об этом говорится в сообщении АМКУ.

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Финальным шагом для юридического завершения соглашения должно быть решение Национального банка Украины о согласовании существенного участия в АО «Идея Банк».

Необходимый пакет документов представлен на рассмотрение. Решение НБУ ожидается.

Напомним

«Минфин» писал, что 18 октября 2024 года правления польской Getin Holding и группа ТАС Сергея Тигипко подписали в пятницу договор купли-продажи Идея Банка. Отмечалось, что базовая сумма сделки составит $34 млн.

Польский акционер «Идея Банка» Getin Holding 29 октября получил решение НБУ о продлении на три месяца срока для продажи украинского дочернего банка.