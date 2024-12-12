Европа нацелилась на $0,5 трлн: кто освоит деньги на восстановление Украины

Предполагаемая стоимость восстановления Украины достигла $0,5 трлн. FT полагает , что выгоду из этого может извлечь Европа, а американским инвесторам стоит подумать над тем, как вложиться в европейские акции уже сейчас. «Минфин» выбрал главное.

Самый большой геополитический риск для рынков в следующем году — это Украина, и инвесторы не имеют ни малейшего представления, как с этим справиться.

Для инвесторов риски бывают как нисходящими, так и восходящими — пропустить огромный скачок на рынке может быть почти так же болезненно, как пережить падение того, чем вы уже владеете. Учитывая это, сейчас самое время для управляющих финансами хотя бы подумать о том, как они отреагируют, если наступит мир.

К сожалению, это все еще часто кажется отдаленной перспективой, но несколько факторов наводят на мысль о необходимости заранее спланировать действия.

Один из них заключается в том, что зарубежные авантюры путина стремительно разваливаются — в первую очередь, конечно, в Сирии. Тем временем Дональд Трамп неоднократно говорил о своем желании прекратить поддержку Украины, когда вернется в Белый дом в январе. Если он всерьез (а кто знает?), это говорит о том, что в следующем году находящуюся в состоянии войны страну могут втянуть в переговоры или переговоры о переговорах. Примечательно, что инвесторы ухватились за многие другие политические высказывания избранного президента в последние месяцы, но совсем не за это.

Если прошедшие две недели чему-то нас и научили, так это тому, что геополитика может двигаться быстро. Если вы следили за введением военного положения в Южной Корее и сирийской революцией, то вы справились лучше, чем многие так называемые эксперты по мировой политике.

Пространство, где встречаются геополитика и рынки, вообще-то, жесткое. Да, управляющие фондами на личном уровне обеспокоены событиями в Газе с конца 2023 года, но это не было конфликтом, который бы сильно повлиял на рынок. В этом году время от времени наблюдались скачки цен на нефть, но большинство инвесторов могли наблюдать за событиями со стороны, не беспокоясь о том, что это навредит их портфелям. Экономика Израиля слишком мала, чтобы иметь большое влияние, а Иран уже не тот нефтяной гигант, каким был когда-то.

Война в Украине — это нечто иное, поскольку ее решение не только развеет темные тучи над европейскими акциями, но и может заставить акции расти в ожидании крупного всплеска расходов на восстановление. Это может оказать особенно сильное влияние именно потому, что настроение среди управляющих фондами в отношении Европы сейчас крайне пессимистичное. Тема американской исключительности стала таким мощным консенсусом после переизбрания Трампа, что другие крупные инвестиционные сюжеты не получили должного внимания. Это может оставить многих управляющих фондами по ту сторону хороших новостей, если они случатся.

По мнению Майкла Келли, главы многопрофильных активов в PineBridge Investments, даже если убрать Трампа из уравнения, большие ставки на американские акции относительно остального мира, включая Европу, все равно имеют смысл. США могут похвастаться экономическим ростом, которому завидует остальной развитый мир, и оставили их далеко позади в области больших технологий и искусственного интеллекта.

Поскольку внимание инвесторов приковано к США, «рынкам придется нелегко», если мир или хотя бы намек на путь к миру заставит Европу рвануть вверх.

Управляющие фондами говорят, что один из сложных элементов, если отложить в сторону ужасную возможность ухудшения ситуации для Украины, заключается в том, что «мир» или «сделка» означают разные вещи для разных людей. Ни один разумный человек не будет праздновать мир любой ценой для украинцев, а простое прекращение огня, хотя и позитивно, все равно не откроет немедленного пути для начала восстановления.

Александра Моррис, инвестиционный директор Skagen в Норвегии, уже некоторое время проводит оценку, какие европейские страны и какие инженерные или строительные компании в этих странах могут сыграть главную роль в восстановлении. «Это, безусловно, будет большой поддержкой для европейской строительной отрасли и связанной с ней цепочки создания стоимости», — сказала она, отметив, что, по оценкам ООН, предполагаемая стоимость восстановления Украины за десятилетие приблизится к полутриллиону долларов.

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Это достаточно значительная сумма, чтобы дать серьезный экономический толчок Европе, даже если блок не возобновит поставки российской нефти и газа в краткосрочной перспективе.

Некоторые инвесторы готовы принять, что они могут пропустить ранние прибыли от восстановления Украины, пока остаются в безопасности на американских рынках, и действительно для многих это рациональный выбор. «Это может быть в следующем году, а может и в 2026, так что насколько далеко вы хотите в это влезать?» — говорит Лори Хайнел, главный инвестиционный директор State Street Global Advisors.

Но это большой и очевидный потенциально позитивный фактор для европейских рынков, которые никто не любит, и слишком мало инвесторов воспринимают их всерьез.