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12 грудня 2024, 16:36

Європа націлилася на $0,5 трлн: хто опанує кошти на відновлення України

Очікувана вартість відновлення України досягла $0,5 трлн. FT вважає, що вигоду з цього може отримати Європа, а американським інвесторам варто подумати над тим, як вкластися в європейські акції вже зараз. «Мінфін» вибрав головне.

За оцінками ООН, очікувана вартість відновлення України досягла $0,5 трлн.

Найбільший геополітичний ризик для ринків наступного року — це Україна, і інвестори не мають жодного уявлення, як із цим впоратися.

Для інвесторів ризики бувають як низхідними, так і висхідними — пропустити величезний стрибок на ринку може бути майже так само болісно, як пережити падіння того, чим ви вже володієте. З огляду на це, зараз саме час для керуючих фінансами хоча б подумати про те, як вони відреагують, якщо настане мир.

На жаль, це все ще часто видається віддаленою перспективою, але декілька чинників наводять на думку про необхідність заздалегідь спланувати дії.

Один із них полягає в тому, що закордонні авантюри путіна стрімко розвалюються — насамперед, звісно, у Сирії. Водночас Дональд Трамп неодноразово говорив про своє бажання припинити підтримку України, коли повернеться до Білого дому у січні. Якщо він серйозно (а хто знає?), це говорить про те, що наступного року країну, яка перебуває в стані війни, можуть втягнути в переговори або переговори про переговори. Цікаво, що інвестори схопилися за багато інших політичних висловів обраного президента останніми місяцями, але зовсім не за це.

Якщо минулі два тижні чомусь нас і навчили, то це тому, що геополітика може рухатися швидко. Якщо ви стежили за запровадженням воєнного стану в Південній Кореї та сирійською революцією, то ви впоралися краще, ніж багато так званих експертів зі світової політики.

Простір, де зустрічаються геополітика та ринки, взагалі-то, жорсткий. Так, керуючі фондами на особистому рівні стурбовані подіями в Газі з кінця 2023 року, але це не було конфліктом, який сильно вплинув би на ринок. Цього року час від часу спостерігалися стрибки цін на нафту, але більшість інвесторів могли спостерігати за подіями з боку, не переймаючись тим, що це зашкодить їхнім портфелям. Економіка Ізраїлю занадто мала, щоб мати великий вплив, а Іран уже не той нафтовий гігант, яким був колись.

Війна в Україні — це щось інше, оскільки її рішення не лише розвіє темні хмари над європейськими акціями, а й може змусити акції зростати в очікуванні на великий сплеск витрат на відновлення. Це може мати сильний вплив саме тому, що настрій серед керуючих фондами щодо Європи зараз є вкрай песимістичним. Тема американської винятковості стала таким потужним консенсусом після переобрання Трампа, що інші великі інвестиційні сюжети не отримали належної уваги. Це може залишити багатьох керуючих фондами з того боку гарних новин, якщо вони будуть.

На думку Майкла Келлі, голови багатопрофільних активів у PineBridge Investments, навіть якщо прибрати Трампа з рівняння, великі ставки на американські акції щодо решти світу, включаючи Європу, однаково мають сенс. США можуть похвалитися економічним зростанням, якому заздрить решта розвиненого світу, і залишили їх далеко позаду в галузі великих технологій та штучного інтелекту.

Оскільки увага інвесторів прикута до США, «ринкам доведеться нелегко», якщо мир чи хоч би натяк на шлях до миру змусить Європу рвонути вгору.

Керуючі фондами кажуть, що один із складних елементів, якщо відкласти убік жахливу можливість погіршення ситуації для України, полягає в тому, що «мир» чи «угода» означають різні речі для різних людей. Жодна розумна людина не святкуватиме мир за будь-яку ціну для українців, а просте припинення вогню, хоча й є позитивним, все одно не відкриє негайного шляху для початку відновлення.

Олександра Морріс, інвестиційний директор Skagen у Норвегії, вже деякий час проводить оцінку, які європейські країни та які інженерні чи будівельні компанії в цих країнах можуть відіграти головну роль у відновленні. «Це, безумовно, буде великою підтримкою для європейської будівельної галузі та пов'язаного з нею ланцюжка створення вартості», — сказала вона, зазначивши, що, за оцінками ООН, передбачувана вартість відновлення України за десятиліття наблизиться до пів трильйона доларів.

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Це досить значна сума, щоб дати серйозний економічний поштовх Європі, навіть якщо блок не відновить постачання російської нафти та газу в короткостроковій перспективі.

Деякі інвестори готові прийняти, що вони можуть пропустити ранні прибутки від відновлення України, поки залишаються у безпеці на американських ринках, і справді для багатьох це раціональний вибір. «Це може бути наступного року, а може й у 2026, тож наскільки далеко ви хочете в це влазити?» — каже Лорі Хайнел, головний інвестиційний директор State Street Global Advisors.

Але це великий та очевидний потенційно позитивний чинник для європейських ринків, які ніхто не любить, і надто мало інвесторів сприймають їх серйозно.

Джерело: Мінфін
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