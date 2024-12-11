Шансы на понижение ставки ФРС в декабре выросли до 92%

Трейдеры ожидают, что ФРС продолжит снижать ставку на декабрьском заседании на 25 базовых пунктов. Шансы выросли до 92% после обнародования данных по инфляции в США.

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Инфляция

Потребительская инфляция в Соединенных Штатах в ноябре выросла на 0,3%, а в годовом выражении на 2,7%, как и ожидалось. В октябре показатель был 2,6%.

ФРС

На фоне выхода этих данных шансы на то, что ФРС 18 декабря продолжит снижать ставку на 25 б.п. выросли до 92%.

Реакция рынка

Индекс доллара резко упал со 106,32 до 105,98 пунктов на момент написания новости. Золото и биткоин пошли вверх.