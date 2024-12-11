Трейдеры ожидают, что ФРС продолжит снижать ставку на декабрьском заседании на 25 базовых пунктов. Шансы выросли до 92% после обнародования данных по инфляции в США.
Шансы на понижение ставки ФРС в декабре выросли до 92%
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Инфляция
Потребительская инфляция в Соединенных Штатах в ноябре выросла на 0,3%, а в годовом выражении на 2,7%, как и ожидалось. В октябре показатель был 2,6%.
ФРС
На фоне выхода этих данных шансы на то, что ФРС 18 декабря продолжит снижать ставку на 25 б.п. выросли до 92%.
Реакция рынка
Индекс доллара резко упал со 106,32 до 105,98 пунктов на момент написания новости. Золото и биткоин пошли вверх.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии