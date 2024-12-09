Иностранные банки увеличили доходы в россии почти на треть

За девять месяцев года остающиеся в россии иностранные банки заработали чистой прибыли 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в мониторинге KSE Institute. Несмотря на сокращение их доли в активах банковской системы рф до 2,4%, они обеспечили 8% общей прибыли системы.

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В россии в целом продолжают работать 2223 международных компании, 1367 сокращают операции, а 452 завершили выход.

Среди иностранных банков наибольшую прибыль получил Raiffeisenbank — 107,3 млрд руб. (около $1,2 млрд), что составляет 4,08% от общей прибыли банковской системы россии за девять месяцев этого года.

Значительные доходы также показали ICBC Bank (25,5 млрд. рублей или $283 млн.), OTP Bank (22,5 млрд. рублей или $250 млн.), Bank of China (9,9 млрд. рублей или $110 млн.) и Credit Europe Bank (12 млрд руб. или $133 млн).

За девять месяцев по меньшей мере три крупных иностранных банка приостановили деятельность или в процессе выхода с российского рынка: UniCredit, Citigroup и JPMorgan Chase.