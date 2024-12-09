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9 декабря 2024, 15:02 Читати українською

«єОселя»: К программе присоединился частный Радабанк

Радабанк заключил генеральное соглашение и договоры о сотрудничестве с «Украинской финансовой жилищной компанией» (Укрфинжитло) и стал участником государственной программы льготной ипотеки «єОселя». Об этом сообщает пресс-служба Укрфинжитла.

Радабанк заключил генеральное соглашение и договоры о сотрудничестве с «Украинской финансовой жилищной компанией» (Укрфинжитло) и стал участником государственной программы льготной ипотеки «єОселя».
Фото: antikor

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Что известно

Радабанк уже можно выбрать в мобильном приложении «Дия» для оформления ипотеки. В пределах «єОселя» Радабанк выдает кредиты на приобретение готового жилья.

«Со входом в программу „єОселя“ мы продолжаем курс на сотрудничество с государством в рамках поддержки бизнеса и населения», — прокомментировал председатель правления Радабанка Андрей Григель.

Читайте: С начала года украинцы получили доступные кредиты на жилье на 13,9 млрд грн

Напомним

По программе «єОселя» выдают ипотечные кредиты 11 банков: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбак, BISbank и Радабанк.

Программа начала работу с октября 2022 года. Программа предлагает кредиты на жилье с фиксированной ставкой 3 или 7% с первым взносом от 20%, а гражданам до 26 лет — от 10%.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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