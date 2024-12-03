єОселя: З початку року українці отримали доступні кредити на житло на 13,9 млрд грн

З початку 2024 року українці взяли 8 161 кредит на 13,9 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Зокрема 1 922 українські родини отримали кредити на житло від забудовника, що становить 23,6% від загальної кількості кредитів від початку року. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.