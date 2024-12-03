З початку 2024 року українці взяли 8 161 кредит на 13,9 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя. Зокрема 1 922 українські родини отримали кредити на житло від забудовника, що становить 23,6% від загальної кількості кредитів від початку року. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
3 грудня 2024, 11:10
єОселя: З початку року українці отримали доступні кредити на житло на 13,9 млрд грн
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Скільки видано кредитів
За минулий тиждень видано 129 кредитів на 222 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:
- 49 військовослужбовців та силовиків
- 11 педагогів
- 9 медиків
- 1 науковець
Кредити під 7% отримали:
- 49 українців без власного житла
- 6 ВПО
- 4 ветерани
Де видано найбільше
Найбільше кредитів видано у місті Києві — 35, Київській області — 31, Івано-Франківській області — 13 та Львівській області — 9.
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За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 74 українці, з них на стадії будівництва — 28 об'єктів, також 55 кредитів видано на житло на вторинному ринку.
Банки-партнери
Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і BISBANK.
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Джерело: Мінфін
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