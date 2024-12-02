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2 декабря 2024, 9:20 Читати українською

Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинами, если они внедрят альтернативу доллару

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением 100% пошлин, если те введут собственную валюту. Об этом он написал в X (Twitter), передает «Европейская правда».

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением 100% пошлин, если те введут собственную валюту.
Фото: depositphotos

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Позиция Трампа

Как заявил Трамп — идея относительно того, что страны БРИКС «стараются отойти от доллара, пока мы [Штаты] стоим и смотрим — В ПРОШЛОМ».

По его словам, США требуют от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС, и не будут поддерживать какую-либо другую валюту взамен «мощного доллара США».

Новоизбранный американский лидер акцентировал, что в противном случае страны-члены БРИКС столкнутся со стопроцентными пошлинами, им следует ожидать, что они «простятся с продажами в замечательной экономике США».

Читайте: БРИКС не смог подорвать мировое господство доллара — доклад

«Они могут пойти найти другого „лоха!“ (англ. sucker — ред.). Нет шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая пробующая страна должна помахать Америке на прощание», — добавил Трамп.

Заметим, накануне саммита БРИКС в октябре агентство The Economist писало, что россия пытается с помощью БРИКС создать альтернативную международную финансовую систему, которая уменьшила бы зависимость от доллара США.

22 октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя проведение саммита БРИКС в россии, заявил, что не рассматривают именно объединение стран как угрозу западным альянсам.

Читайте: Страны БРИКС отказались вместе с путиным бороться против Запада и доллара — Bloomberg

БРИКС сформировали Бразилия, россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bovn
bovn
2 декабря 2024, 10:11
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Скажем так, Трамп личность не предсказуемая, но стоит признать, что он не такая беззубая омеба как Байден 👍
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