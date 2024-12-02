Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинами, если они внедрят альтернативу доллару

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением 100% пошлин, если те введут собственную валюту. Об этом он написал в X (Twitter), передает «Европейская правда».

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Позиция Трампа

Как заявил Трамп — идея относительно того, что страны БРИКС «стараются отойти от доллара, пока мы [Штаты] стоим и смотрим — В ПРОШЛОМ».

По его словам, США требуют от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС, и не будут поддерживать какую-либо другую валюту взамен «мощного доллара США».

Новоизбранный американский лидер акцентировал, что в противном случае страны-члены БРИКС столкнутся со стопроцентными пошлинами, им следует ожидать, что они «простятся с продажами в замечательной экономике США».

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«Они могут пойти найти другого „лоха!“ (англ. sucker — ред.). Нет шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая пробующая страна должна помахать Америке на прощание», — добавил Трамп.

Заметим, накануне саммита БРИКС в октябре агентство The Economist писало, что россия пытается с помощью БРИКС создать альтернативную международную финансовую систему, которая уменьшила бы зависимость от доллара США.

22 октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя проведение саммита БРИКС в россии, заявил, что не рассматривают именно объединение стран как угрозу западным альянсам.

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БРИКС сформировали Бразилия, россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.