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1 декабря 2024, 12:07 Читати українською

Для прохождения ВВК больше не нужно будет идти в ТЦК

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), призванный существенно изменить устаревшую систему. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), призванный существенно изменить устаревшую систему.
Фото: mod.gov.ua

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Участники встречи отметили, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой — не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных — медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинское освидетельствование для ВЛК, а другие будут анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров.

Прохождение ВЛК

Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные будут оттуда попадать в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Впоследствии данные по ЕСОЗ будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу: в частности, создадут техническую возможность получать данные из ЕСОЗ и электронный кабинет ВЛК.

Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними и вынесет свое административное решение.

«Анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не узнают, чьи документы рассматривают. Это исключит возможность манипуляции и злоупотребления», — говорится в сообщении Минобороны.

После каждого решения будет виден цифровой след — электронные подписи как врача, так и работника ВЛК. Выводы комиссий будут сохраняться. Всё это упростит проверку и мониторинг деятельности ВЛК правоохранительными органами.

Три этапа

Внедрение реформы будет проходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, первый этап будет реализован в течение 3 месяцев. Результат — электронное направление на ВЛК в «Резерв+» и, собственно, сам вывод ВЛК в электронном виде.

Второй этап, который позволит проходить медицинское освидетельствование для формирования заключения ВЛК в любом удобном учреждении здравоохранения. Он будет исполнен до 1 июня 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
financialGenius
financialGenius
1 декабря 2024, 13:05
#
Ну наконец-то на четвертей год войны они додумались как убрать коррупцию и беспредел по отношению к реально больным в тцк. С такими семимильными шагами идем к успеху !!!
+
+30
TattiReuven
TattiReuven
1 декабря 2024, 13:16
#
Поздноватенько . Три месяца на реализацию…Трамп скоро все закончит и мужчины семимильными шагами побегут к семьям в ЕС . Останется только Львов и остальные «города-герои». И то может быть, не уверена…
+
+15
Три літри
Три літри
1 декабря 2024, 13:49
#
В мене для тебе радісна новина: тобі тищу не дадуть.
+
0
Vadim531
Vadim531
1 декабря 2024, 13:53
#
Ну к слову в защиту Львова многие местные на фронтах, да есть те майдауны которые здрыстнули в Польши и прочие, но и их понять можна — боятся войны. Другое дело это сплошное лицемерие от этих же персонажей, так бились за мову, на словах и говорили какие они патриоты, а при первой возможности когда стране тяжело свалили за кордон и возвращаться не собираются, своего рода ждуны — пока не рассосется сюба не вернутся если вообще вернутся, вот такая вот «украинская мечта» у них
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