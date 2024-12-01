Резкое обесценение российского рубля и растущие ожидания по поводу девальвации вызвали широкую обеспокоенность среди китайских предпринимателей, что побудило многих приостановить продажи на российских платформах электронной коммерции. Об этом сообщает South China Morning Post.
Китайские торговцы приостановили продажи в россии из-за падения рубля
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Падение рубля до самого низкого уровня с марта 2022 года вызвало беспокойство среди китайских предпринимателей, особенно торговавших в российской валюте.
«Продолжающаяся девальвация рубля создает серьезные потери для китайских предпринимателей», — сказал Энди Гуо, основатель Waimaojia, бизнес-платформы на WeChat, которая привлекла многих торговцев, ориентированных на российский рынок.
По его словам, на нескольких основных платформах электронной коммерции в россии, включая Ozon, Wildberries и Yandex Market, работают около 150 000 китайских торговцев, и их количество продолжает быстро расти.
«Российские потребители действительно имеют покупательную способность по сравнению с другими развивающимися рынками. Но сейчас девальвация рубля настолько страшна, а уровень возвратов клиентов настолько высок, а также затраты на логистику, что многим китайским продавцам приходится отказываться от возвращения своей продукции в Китай, и мы теряем много денег», — сказал китайский торговец.
Читайте также: Новые санкции США против банков рф обвалили рубль и создали дефицит валюты
Также ситуацию усложняют проблемы с платежами. Один из операторов электронной коммерции в Шэньчжэне рассказал, что его компания отправила в россию товаров на сотни миллионов юаней, но до сих пор не получила оплаты от Wildberries.
Другой продавец отметил, что полученные в россии рубли можно обменять только на черном рынке, что является рискованным.
Напомним
«Минфин» писал, что продажи китайских автомобилей в россии достигли новых рекордов после того, как россия стала крупнейшим экспортным рынком для автопроизводителей из Китая из-за санкций, заставивших западные бренды разорвать связи с Москвой.
Комментарии