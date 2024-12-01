Китайские торговцы приостановили продажи в россии из-за падения рубля

Резкое обесценение российского рубля и растущие ожидания по поводу девальвации вызвали широкую обеспокоенность среди китайских предпринимателей, что побудило многих приостановить продажи на российских платформах электронной коммерции. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Падение рубля до самого низкого уровня с марта 2022 года вызвало беспокойство среди китайских предпринимателей, особенно торговавших в российской валюте.

«Продолжающаяся девальвация рубля создает серьезные потери для китайских предпринимателей», — сказал Энди Гуо, основатель Waimaojia, бизнес-платформы на WeChat, которая привлекла многих торговцев, ориентированных на российский рынок.

По его словам, на нескольких основных платформах электронной коммерции в россии, включая Ozon, Wildberries и Yandex Market, работают около 150 000 китайских торговцев, и их количество продолжает быстро расти.

«Российские потребители действительно имеют покупательную способность по сравнению с другими развивающимися рынками. Но сейчас девальвация рубля настолько страшна, а уровень возвратов клиентов настолько высок, а также затраты на логистику, что многим китайским продавцам приходится отказываться от возвращения своей продукции в Китай, и мы теряем много денег», — сказал китайский торговец.

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Также ситуацию усложняют проблемы с платежами. Один из операторов электронной коммерции в Шэньчжэне рассказал, что его компания отправила в россию товаров на сотни миллионов юаней, но до сих пор не получила оплаты от Wildberries.

Другой продавец отметил, что полученные в россии рубли можно обменять только на черном рынке, что является рискованным.

Напомним

«Минфин» писал, что продажи китайских автомобилей в россии достигли новых рекордов после того, как россия стала крупнейшим экспортным рынком для автопроизводителей из Китая из-за санкций, заставивших западные бренды разорвать связи с Москвой.