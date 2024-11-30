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30 ноября 2024, 15:03 Читати українською

Нет оснований ожидать роста IT-индустрии до завершения войны — СЕО «Львовского ИТ Кластера»

Пока нет оснований ожидать роста IT-индустрии Украины до завершения войны. Об этом заявил СЭО «Львовского IT Кластера» Степан Веселовский в интервью Интерфакс-Украина.

Пока нет оснований ожидать роста IT-индустрии Украины до завершения войны.
Фото: pixabay.com

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«Мы не видим оснований ожидать роста IT-индустрии до завершения войны. Своей задачей как бизнес-организации, задачей других игроков рынка и государства сегодня видим если не стабилизацию индустрии, то по меньшей мере усилия, направленные на замедление падения — выход на плато», — сказал Веселовский.

По его словам, по состоянию на данный момент ни состояние экономики, ни динамика рынка, ни предлагаемые властные решения не вызывают оптимизма.

«Поэтому мы пессимистичны в наших оценках относительно самой индустрии и ее результатов в 2024 году. Скажем, если война будет продолжаться и в 2025 году, то здесь даже экспертом не надо быть, чтобы понять: негативные тренды, которые мы наблюдаем за последние два года, будут углубляться», — отметил Веселовский.

Он добавил, что уже сейчас задается вопрос, как будет развиваться ситуация после окончания войны.

«Остаются люди или уедут, как только границы будут открыты. Здесь тоже утешительных прогнозов нет. Даже при реализации наиболее оптимистического сценария после завершения войны будет много трудовых мигрантов», — отметил Веселовский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
asdf2024
asdf2024
30 ноября 2024, 15:07
#
Бохаха, все мои знакомые Айтишники уже давно в ЕС сидят. Да вон даже разработчики Сталкер в Чехию смылись.Хочешь в НАТО и ЕС сделай сам. А остальных *** ещё лет 30 водить будет
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 ноября 2024, 15:36
#
Ще 34)
+
0
JWT
JWT
30 ноября 2024, 17:09
#
Серез моїх статистика інша:
— 20% за кордоном, хтось звалив за пару тижнів до 22 лютого 2022, хтось протягом наступних 6 місяців
— 5% воюють
— інші сидять по домівках і не відсвічують, декого вже ловили ТЦК по разу, штрафи поплатили і сидять ще тихіше
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