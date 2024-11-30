Нет оснований ожидать роста IT-индустрии до завершения войны — СЕО «Львовского ИТ Кластера»

Пока нет оснований ожидать роста IT-индустрии Украины до завершения войны. Об этом заявил СЭО «Львовского IT Кластера» Степан Веселовский в интервью Интерфакс-Украина.

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«Мы не видим оснований ожидать роста IT-индустрии до завершения войны. Своей задачей как бизнес-организации, задачей других игроков рынка и государства сегодня видим если не стабилизацию индустрии, то по меньшей мере усилия, направленные на замедление падения — выход на плато», — сказал Веселовский.

По его словам, по состоянию на данный момент ни состояние экономики, ни динамика рынка, ни предлагаемые властные решения не вызывают оптимизма.

«Поэтому мы пессимистичны в наших оценках относительно самой индустрии и ее результатов в 2024 году. Скажем, если война будет продолжаться и в 2025 году, то здесь даже экспертом не надо быть, чтобы понять: негативные тренды, которые мы наблюдаем за последние два года, будут углубляться», — отметил Веселовский.

Он добавил, что уже сейчас задается вопрос, как будет развиваться ситуация после окончания войны.

«Остаются люди или уедут, как только границы будут открыты. Здесь тоже утешительных прогнозов нет. Даже при реализации наиболее оптимистического сценария после завершения войны будет много трудовых мигрантов», — отметил Веселовский.