С Нового года бензин подорожает на 4 грн: в чем причина

Уже через месяц на топливный рынок станет влиять ряд новых законов, которые могут существенно повлиять на цену бензина. В чем причина стремительных изменений, и остаются ли факторы, которые могут смягчить ситуацию, рассказал Директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Вы, может быть, не догадываетесь, а оно уже произошло. Уже все приняли, утвердили и мы теперь получаем.

1. Закон об авансовых платежах на прибыль АЗС. Каждая АЗС должна 60 тыс. грн в месяц платить налога на прибыль, и неважно, есть ли та прибыль, или нет.

Это +1 грн стоимости к литру, но будет касаться только дискаунтеров.

2. Закон о минимальных запасах. С 24 декабря этого года все импортеры и производители должны 3% от объема где-то там накапливать и положить на хранение, или дать денег, что, скорее всего, и будет сделано.

Это +1,5 грн к литру.

3. Очередной шаг по повышению акцизов 1 января. Это +1,5 грн к литру.

Таким образом, литр новогоднего топлива 2025 года разлива будет стоить на 4 грн дороже.

Есть две поправки:

1. Возможно, нефть долларов на пять-семь упадет и улучшит долю автолюбителей на 1−2 грн. Шансы на это я бы оценил в 50%, не больше.

2. Рынок, понимая, что приближается волна, рекордно закупился, и повышение таким образом будет плавным, вплоть до середины февраля, поскольку зима — это низкий сезон и запасы будут растягиваться дольше.

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В сухом остатке, можно сказать одно — пристегните пояса сразу с конца декабря. Еще месяц порадуйтесь ценам, акциям, Черной пятнице… может, еще под Николайчика что-то вам предложат… получите удовольствие напоследок.