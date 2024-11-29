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29 ноября 2024, 14:30 Читати українською

С Нового года бензин подорожает на 4 грн: в чем причина

Уже через месяц на топливный рынок станет влиять ряд новых законов, которые могут существенно повлиять на цену бензина. В чем причина стремительных изменений, и остаются ли факторы, которые могут смягчить ситуацию, рассказал Директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Уже через месяц на топливный рынок станет влиять ряд новых законов, которые могут существенно повлиять на цену бензина.

Вы, может быть, не догадываетесь, а оно уже произошло. Уже все приняли, утвердили и мы теперь получаем.

1. Закон об авансовых платежах на прибыль АЗС. Каждая АЗС должна 60 тыс. грн в месяц платить налога на прибыль, и неважно, есть ли та прибыль, или нет.

Это +1 грн стоимости к литру, но будет касаться только дискаунтеров.

2. Закон о минимальных запасах. С 24 декабря этого года все импортеры и производители должны 3% от объема где-то там накапливать и положить на хранение, или дать денег, что, скорее всего, и будет сделано.

Это +1,5 грн к литру.

3. Очередной шаг по повышению акцизов 1 января. Это +1,5 грн к литру.

Таким образом, литр новогоднего топлива 2025 года разлива будет стоить на 4 грн дороже.

Есть две поправки:

1. Возможно, нефть долларов на пять-семь упадет и улучшит долю автолюбителей на 1−2 грн. Шансы на это я бы оценил в 50%, не больше.

2. Рынок, понимая, что приближается волна, рекордно закупился, и повышение таким образом будет плавным, вплоть до середины февраля, поскольку зима — это низкий сезон и запасы будут растягиваться дольше.

Читайте также: Продажа заправок Shell и другие изменения топливного рынка: как они скажутся на ценниках АЗС

В сухом остатке, можно сказать одно — пристегните пояса сразу с конца декабря. Еще месяц порадуйтесь ценам, акциям, Черной пятнице… может, еще под Николайчика что-то вам предложат… получите удовольствие напоследок.

Автор:
Леушкин Дмитрий
Директор группы компаний PRIME Леушкин Дмитрий
Источник: Минфин
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