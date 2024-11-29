Закон об историческом повышении налогов вступит в силу, как и планировалось с 1 декабря

Вчера, 28 ноября, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что ввиду срока публикации закона об историческом повышении налогов он вступит в силу с 29 ноября, но сегодня он опроверг эту информацию.

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Закон будет опубликован в газете «Голос Украины» 30 ноября. Следовательно, он вступит в силу, как и планировалось с 1 декабря.

При этом Гетманцев извинился перед бухгалтерами.

«Уважаемые бухгалтеры, извините за потерянные нервные клетки», — написал он в Telegram.

Напомним

Вчера, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11416-д об историческом повышении налогов.

Как изменятся налоги

Военный сбор поднимут с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог останется без изменений.

Военный сбор для ФОП — для плательщиков единого налога I, II и IV групп в размере 10% в расчете на одну минимальную зарплату в месяц.

Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФОП и юрлица).

Фиксированный авансовый платеж для АЗС. Сумма платежа отличается от типа заправки и типов горючего, которое на ней продается.

Для банков налог на прибыль вырастет с 25% до 50% с 2024 года. А для небанковских финучреждений — до 25% с 2025-го.

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