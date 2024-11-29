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29 ноября 2024, 9:17 Читати українською

Закон об историческом повышении налогов вступит в силу, как и планировалось с 1 декабря

Вчера, 28 ноября, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что ввиду срока публикации закона об историческом повышении налогов он вступит в силу с 29 ноября, но сегодня он опроверг эту информацию.

Вчера, 28 ноября, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что ввиду срока публикации закона об историческом повышении налогов он вступит в силу с 29 ноября, но сегодня он опроверг эту информацию.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиНо оказалось, что закон будет опубликован в газете «Голос Украины» 30 ноября.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Закон будет опубликован в газете «Голос Украины» 30 ноября. Следовательно, он вступит в силу, как и планировалось с 1 декабря.

При этом Гетманцев извинился перед бухгалтерами.

«Уважаемые бухгалтеры, извините за потерянные нервные клетки», — написал он в Telegram.

Напомним

Вчера, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11416-д об историческом повышении налогов.

Как изменятся налоги

  • Военный сбор поднимут с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог останется без изменений.

  • Военный сбор для ФОП — для плательщиков единого налога I, II и IV групп в размере 10% в расчете на одну минимальную зарплату в месяц.

  • Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФОП и юрлица).

  • Фиксированный авансовый платеж для АЗС. Сумма платежа отличается от типа заправки и типов горючего, которое на ней продается.

  • Для банков налог на прибыль вырастет с 25% до 50% с 2024 года. А для небанковских финучреждений — до 25% с 2025-го.

Читайте также: Налоговый комитет поддержал отмену налогов «задним числом» для ФОП

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
29 ноября 2024, 9:29
#
Только у нас могут одновременно и налоги повышать и каждому по тысяче раздавать… 🙄🤔🙂‍↔️😳
+
0
Sarevok
Sarevok
29 ноября 2024, 10:16
#
Потужно, історично, незламно. Так переможемо 💪💪💪
+
0
Riojas
Riojas
29 ноября 2024, 10:42
#
В итоге фоп-3 платят новый сбор со следующего отчётного периода или за декабрь тоже?
+
0
blago
blago
29 ноября 2024, 10:48
#
Здобутки майдана)
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