Отзыв октября: за что на самом деле Прокредитбанк арестовал счет клиента и какие условия выставил для его разблокировки

Юристы часто советуют сотрудничать с банками и иметь под рукой все необходимые документы, которые может запросить банк, однако, оказывается, бывают и такие требования от банков, которые выполнить очень сложно или невозможно. Отзыв Polaris0308 о Прокредитбанке может быть полезен тем нашим читателям, которые проходят через длительный финмониторинг банков, и вот почему.

Ситуацию, случившуюся с Polaris0308, можно назвать детективной. Сначала банк в приложении сообщил клиенту о ненадлежащей транзакции — якобы спорных 1 750 грн. На обращение клиента в банк сообщили, что инициатор перевода заявил об ошибочно сделанном переводе. Эти деньги Polaris0308 должен был вернуть, поэтому — блок.

«На мое замечание о том, что такого не может быть, потому что этот отправитель мне уже раньше переводил деньги и в этот раз, как и в прошлый раз, подтвердил свой перевод, прислав квитанцию, внятного ответа не получил. Решил обратиться непосредственно в отделение за разъяснениями», — рассказывает читатель.

В отделении пояснили, что нужно ждать 30 дней: если в течение этого периода заявитель не подаст соответствующие подтверждающие документы, то блокировка будет снята. При этом карта жены читателя, привязанная к счету, в блок не попала. Через 30 суток блокировку сняли, но карта в приложении не появилась, соответственно, пользоваться ею было невозможно. Polaris0308 решил позвонить по телефону и уточнить, что происходит. На звонки и обещания разблокировать карту ушло полтора дня. В итоге заблокировали карту и читателя, и его супруги.

«Звоню в банк, та самая девушка мне заявляет, да, все заблокировано. Причина? И тут она выдает — поскольку банк снял АРЕСТ!!! с ваших счетов и снял все ограничения, было принято решение заблокировать все ваши счета)) Какой говорю арест? Вы что? Да, говорит, вы не ответили на письмо в течение 30 суток, поэтому, несмотря на разблокировку, мы вас заблокировали», — рассказывает читатель.

После беготни между телефоном и отделением и попыткой разобраться, читатель получил письмо от банка с требованием объяснить свои транзакции.

«Но, единственное, не отмечено, из каких конкретно транзакций. Звоню оператору, она долго с кем-то общалась. В итоге — вы должны прислать объяснения по каждой входящей транзакции за 2024 год. Уточняю, по каждой? Да, с пакетом документов, на каждую, с подтверждением личностей отправителя и документальных подтверждений наших отношений. Спрашиваю, а там написано, что и исходящих тоже, говорит, если написано, значит, тоже надо, за весь год? Да.», — пишет читатель, и называет такие требования такими, что выполнить невозможно.

Последнюю попытку Polaris0308 предпринял, поехав в отделение и пытаясь объяснить разногласия «в показаниях» операторов одного банка.

«Теперь стоит объяснить главное, я не занимаюсь отмыванием денег, торговлей расщепляющимися материалами и проч. видами оружия массового поражения, торговлей криптовалютами, финансированием терроризма и другими незаконными операциями. За последние 2 месяца оборот по моим счетам составил 11 900 грн. Что вообще происходит?», — задается он вопросом.

Что ответил банк

В Прокредитбанке нам ответили следующее:

«Отдел финансового мониторинга банка обратился к клиенту с запросом по уточнению одной из платежных операций. Это стандартная процедура, предусмотренная статьей 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Согласно законодательству, банк имеет право запрашивать, а клиент предоставлять нужные официальные документы для проверки операций и соблюдения требований законодательства.

Пока ждали ответа от клиента, доступ к счетам был временно ограничен. Впоследствии, после обращения клиента через платформу «Минфин», с ним оперативно связались работники банка. Они подробно объяснили необходимые действия и условия дальнейшего обслуживания. В результате счета были закрыты, в соответствии с согласованным решением", — сообщила пресс-служба Прокредитбанка.​

Что говорят юристы

«Если клиент утверждает, что транзакция не была спорной, а средства поступали от знакомого с подтверждением квитанцией, то такие действия банка можно расценивать, как ошибку или некорректную оценку ситуации в рамках финансового мониторинга», — пояснил юрист ЮК «Арес» Игорь Терещенко.

По его словам, банк имеет право проверять транзакции, согласно законодательству о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Однако:

проверка должна быть обоснованной;

банк должен уведомить клиента о причинах подозрений, если это возможно без нарушения конфиденциальности финмониторинга;

если оснований для подозрений не было, клиент имеет право обратиться в банк за разъяснениями или подать жалобу в НБУ.

Если сотрудник банка утверждала, что счета заблокированы из-за непредоставления ответа на сообщение в течение 30 дней, это вызывает несколько вопросов, говорит юрист:

Правомерность действий банка: действующее законодательство Украины не предусматривает автоматического «ареста» счетов из-за игнорирования клиентом сообщений банка.

Реальные причины блокировки: как выяснилось, блокировка была связана с финансовым мониторингом, что требует конкретных процедур и оснований. Заявление об «аресте счетов» могло быть неправильной интерпретацией ситуации или ошибкой сотрудника.

Что касается огромного перечня документов, которые запросил банк, то мы спросили юристов, вправе ли банк требовать от клиента данные по каждой входящей и исходящей трансакции с подтверждением личности отправителя, отношений и т. д. , то есть полный пакет?

По словам Игоря Терещенко, у банков есть такое право, «но в рамках законодательства».

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» позволяет банкам проводить дополнительную проверку клиента и запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств и цель финансовых операций.

Однако, по его словам, такие требования должны быть:

пропорциональными : банк не имеет права требовать предоставления лишних документов.

: банк не имеет права требовать предоставления лишних документов. четко обоснованными: запрос документов должен быть связан с конкретными подозрениями относительно нарушений.

«Если оценивать ситуацию, которая произошла с читателем «Минфина», то требования банка в этой ситуации усматриваются как такие, которые не соответствуют ни одному из этих критериев.

Если клиент считает запросы банка такими, что нарушают его права, он может обратиться с официальным запросом в банк с требованием объяснить основания таких требований, а также обратиться с жалобой на действия банка в НБУ", — считает юрист.

Человеку, который попал в подобную ситуацию, он советует:

превентивно — по возможности, хранить документы, подтверждающие суть транзакций, не принимать доходы от предпринимательской деятельности на карту физлица; при возникновении подобной ситуации — фиксировать всю коммуникацию с банком, требовать у банка письменных объяснений установления тех или иных ограничений; в случае, когда урегулирование спора с банком невозможно из-за его неконструктивной позиции — обращаться с жалобами в НБУ, в которых изложить все обстоятельства ситуации со ссылкой на подтверждающие их доказательства. Проконсультироваться с юристом и оценить перспективы обращения в суд с иском к банку.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

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