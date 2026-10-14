Дизель в Украине подорожал на 33 копейки: цены на АЗС 14 октября

В среду, 14 октября, средняя цена дизельного горючего в Украине выросла сразу на 33 копейки — до 99,07 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 3 копейки — до 89,51 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

В среду, 14 октября, средняя цена дизельного горючего в Украине выросла сразу на 33 копейки - до 99,07 грн/л.

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Как изменились цены на топливо

Заметнее всего среди основных видов горючего продолжает дорожать автогаз. За день его средняя цена выросла еще на 47 копеек — до 47,17 грн/л.

Бензин А-95 премиум, напротив, подешевел на 1 копейку — до 93,49 грн/л.

Средняя цена А-92 снизилась на 5 копеек и составила 86,01 грн/л.

Таким образом, 14 октября больше всего подорожали дизель и автогаз, тогда как цены на премиальный А-95 и А-92 несколько снизились.