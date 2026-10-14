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14 октября 2026, 12:00 Читати українською

ИИ, который сам ставит задачу: как Deutsche Bank описал мир в 2030 году

К 2030 году мощные модели искусственного интеллекта могут превзойти человеческих экспертов во всех сферах и научиться самостоятельно определять задачи, а не только выполнять указания. Такой сценарий описал аналитик Deutsche Bank Адриан Кокс. По его мнению, суперинтеллект может изменить правила инвестирования и сделать привычные стратегии управления рисками менее эффективными.

К 2030 году мощные модели искусственного интеллекта могут превзойти человеческих экспертов во всех сферах и научиться самостоятельно определять задачи, а не только выполнять указания.
Искусственный интеллект может изменить правила инвестирования: три риска для инвесторов
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По прогнозу Кокса, самые развитые модели ИИ будут доступны даже на обычных смартфонах, планшетах и ноутбуках. Их можно будет использовать в качестве команды экспертов для решения бизнес-задач.

От нынешних систем будущий суперинтеллект будет отличаться тем, что сможет не только выполнять команды, но и сам определять, что нужно сделать.

Первые примеры возможностей ИИ уже появляются в медицине, юриспруденции и робототехнике. Кокс, в частности, упомянул Nvidia, которая научила роботизированные манипуляторы устанавливать графические процессоры и перерезать пластиковые стяжки. По его сценарию, в будущем роботы смогут переоборудовать целое производство за одну ночь.

Три риска для инвесторов

В Deutsche Bank считают, что развитие суперинтеллекта может существенно изменить подходы к инвестированию. Кокс назвал три момента, на которые следует обратить внимание.

1. Отличать компании, которые выиграют от ИИ, от проигрывающих.

Инвесторам следует оценивать, способна ли компания использовать новые технологии или, наоборот, ее бизнес-модель окажется под угрозой. При таком сценарии распределение средств между большим количеством акций не обязательно защитит от потерь: разные компании могут столкнуться с одинаковыми рисками из-за развития ИИ.

2. Не считать стабильные акции безопасными.

То, что цена акций долго почти не меняется, не означает, что компания защищена от резкого падения.

Пример — образовательная технологическая компания Chegg. В мае 2023 года ее акции за один день подешевели вдвое после того, как руководство связало замедление роста новых клиентов с появлением ChatGPT.

3. Не покупать акции только из-за падения цены.

Падение стоимости акций не всегда означает, что их выгодно покупать. По словам Кокса, падение цены может свидетельствовать о том, что развитие ИИ угрожает самой бизнес-модели компании.

По мнению аналитика, в мире суперинтеллекта инвесторам придется внимательнее оценивать перспективы каждой компании, ведь привычные подходы к управлению рисками могут оказаться недостаточно эффективными.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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