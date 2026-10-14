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14 октября 2026, 14:37 Читати українською

Дроны, ПВО и ракеты: ЕС выделил Украине новые €2,9 млрд

Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента расширенной программы кредитования Ukraine Support Loan. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента расширенной программы кредитования Ukraine Support Loan.
Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента расширенной программы кредитования Ukraine Support Loan.
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Куда направят средства

Средства будут направлены на закупку средств противовоздушной обороны, беспилотников, ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ и боеприпасов.

«Поскольку россия буксует на передовой, она продолжает эскалацию воздушных атак, жестоко целясь в гражданских украинцев и инфраструктуру. Непреклонная поддержка Европы важнее, чем когда-либо, чтобы помочь Украине защитить свое небо и сохранить жизнь людей. Сегодняшний транш в размере 2,86 млрд евро позволит удовлетворить самые неотложные оперативные потребности Украины, включая дрона и ракеты, которые являются жизненно важными для ее обороны», — подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Читайте: Новый транш помощи: Украина получила от ЕС €1,2 млрд на оборону

Программа Ukraine Support Loan

Общий объем программы кредита Ukraine Support Loan составляет 90 млрд евро на период 2026—2027 годов. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины, еще 30 млрд евро — на бюджетную поддержку.

В течение 2026 года в поддержку украинского ОПК планируется направить 28,3 млрд евро. В Еврокомиссии заверили, что следующие транши в рамках оборонной части программы будут поступать уже в ближайшие недели.

До конца 2026 года для Украины остаются доступны еще 29,64 млрд евро финансовой помощи от ЕС. Из них: 25,24 млрд евро — в рамках кредита Ukraine Support Loan (12,54 млрд евро на ОПК и 12,7 млрд евро в поддержку бюджета); 4,4 млрд евро — остаток бюджетной поддержки по начальной программе Ukraine Facility.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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