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14 октября 2026, 12:49 Читати українською

В Украине готовят «налог на выход»: что изменится для бизнеса с 2028 года

Кабинет Министров одобрил разработанный Минфином законопроект, имплементирующий в Украине отдельные положения европейской Директивы ATAD по противодействию уклонению от налогообложения. Речь идет о внедрении так называемого Exit Tax, общего правила противодействия налоговым злоупотреблениям GAAR, а также механизмов устранения последствий гибридных налоговых разногласий.

Кабинет Министров одобрил разработанный Минфином законопроект, имплементирующий в Украине отдельные положения европейской Директивы ATAD по противодействию уклонению от налогообложения.
Новые правила в случае принятия парламентом должны заработать с 1 января 2028 года.
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Новые правила в случае принятия парламентом должны заработать с 1 января 2028 года.

Что такое «налог на выход»

Exit Tax будет применяться в случаях, когда активы перемещаются за пределы Украины и государство из-за этого теряет право облагать прирост их стоимости.

В такой ситуации налогоплательщик должен увеличить финансовый результат до налогообложения на разницу между рыночной стоимостью актива и его стоимостью для целей налогообложения.

Это может относиться, в частности, к передаче активов постоянному представительству за рубежом, изменению налоговой резиденции или прекращению деятельности постоянного представительства нерезидента в Украине.

Когда Exit Tax не будет применяться

Правило не распространяется на временное перемещение активов сроком до 12 месяцев в рамках отдельных операций с ценными бумагами, залога, выполнения пруденциальных требований или управления ликвидностью.

Также предусмотрены исключения для перемещения активов между налогоплательщиком и его дочерним предприятием, а также для случаев, когда Украина не теряет права на налогообложение.

Повторное налогообложение одного и того же прироста стоимости не будет допускаться.

Что меняет правило GAAR

Общее правило противодействия налоговым злоупотреблениям позволит не учитывать для целей налогообложения операции, формально соответствующие закону, но не имеющие обоснованной коммерческой цели и осуществляемых для получения налоговой выгоды вопреки содержанию Налогового кодекса.

В этом случае налоговые обязательства будут определяться исходя из фактического экономического содержания отношений между сторонами.

При этом именно на контролирующий орган будет возлагаться обязанность доказать наличие налогового злоупотребления.

Как будут работать правила по гибридным разногласиям

Отдельный блок законопроекта касается ситуаций, когда одна и та же операция, финансовый инструмент или компания по-разному трактуются для налоговых целей в двух странах.

Поэтому могут возникать ситуации двойного учета расходов или учета расходов без соответствующего включения дохода в базу налогообложения.

Законопроект предусматривает механизмы нейтрализации таких расхождений, а также правил обратных гибридных структур и двойной налоговой резиденции.

Какие меры предосторожности предусмотрены для бизнеса

Проверка на предмет применения GAAR сможет назначаться только по заключению специальной комиссии.

До начала проверки плательщику должны отправить отдельное сообщение. После этого он сможет дать пояснения или уточнить налоговые расчеты.

Возражения против акта проверки также будут рассматриваться комиссией, но уже в другом составе. По требованию плательщика к рассмотрению могут привлекаться представители Минфина и до двух экспертов, назначенных самим плательщиком.

Когда новые правила заработают

После принятия Верховной Радой закон вступит в силу на следующий день после опубликования, но практически новые правила начнут применяться с 1 января 2028 года.

Отдельную налоговую декларацию не будут вводить. Информацию о перемещении активов планируется отражать в действующей декларации по налогу на прибыль.

Законопроект является частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и дальнейшего приближения налогового законодательства к стандартам ЕС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
14 октября 2026, 15:13
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Нові правила, у разі ухвалення парламентом, мають запрацювати з 1 січня 2028 року.

Коли ще ці нові правила ухвалить парламент — невідомо нікому.
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