В сентябре 2026 года автопарк Украины пополнили более 3,8 тыс. гибридных легковушек HEV и PHEV. По сравнению с сентябрем 2025 г. количество таких авто выросло на 44%. Об этом сообщает «Укравтопром».
Гибриды набирают популярность: какие модели украинцы покупали в сентябре
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Доля новых авто снизилась
Новые гибридные автомобили составили 40% всех сентябрьских регистраций.
Для сравнения, годом ранее их доля была выше — 52%.
Самые новые гибриды
Лидером среди новых гибридных легковушек остается Toyota RAV4 — 316 авто.
Второе место заняла Toyota Camry — 104 авто, третье — Nissan Qashqai — 75 авто.
Какие б/у гибриды ввозили чаще всего
Среди импортированных гибридов с пробегом первое место занял Ford Fusion US — 159 авто.
Далее следуют Ford Escape — 146 авто и Kia Niro — 127 авто.
Таким образом, рынок гибридных автомобилей в сентябре продолжил расти, однако основной прирост все больше формирует сегмент машин с пробегом.
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Источник: Минфин
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