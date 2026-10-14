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14 октября 2026, 9:12 Читати українською

Гибриды набирают популярность: какие модели украинцы покупали в сентябре

В сентябре 2026 года автопарк Украины пополнили более 3,8 тыс. гибридных легковушек HEV и PHEV. По сравнению с сентябрем 2025 г. количество таких авто выросло на 44%. Об этом сообщает «Укравтопром».

В сентябре 2026 года автопарк Украины пополнили более 3,8 тыс.
Новые гибридные автомобили составили 40% всех сентябрьских регистраций.
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Доля новых авто снизилась

Новые гибридные автомобили составили 40% всех сентябрьских регистраций.

Для сравнения, годом ранее их доля была выше — 52%.

Самые новые гибриды

Лидером среди новых гибридных легковушек остается Toyota RAV4 — 316 авто.

Второе место заняла Toyota Camry — 104 авто, третье — Nissan Qashqai — 75 авто.

Какие б/у гибриды ввозили чаще всего

Среди импортированных гибридов с пробегом первое место занял Ford Fusion US — 159 авто.

Далее следуют Ford Escape — 146 авто и Kia Niro — 127 авто.

Таким образом, рынок гибридных автомобилей в сентябре продолжил расти, однако основной прирост все больше формирует сегмент машин с пробегом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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