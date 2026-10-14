Автономное энергоснабжение для многоэтажных домов: программу расширили ещё на четыре области

Правительство расширило программу государственной помощи на установку автономного питания в многоквартирных домах. Она предусматривает оборудование, которое позволит поддерживать работу лифтов, освещения, водоснабжения, отопления и связи при отключении электроэнергии. Теперь присоединиться к программе смогут жители еще четырех областей Украины. Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил в Telegram.

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кабмин расширил географию программы государственной помощи по установке автономных источников питания в многоквартирных домах. К ней присоединили Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Сумскую области.

Ранее программой могли воспользоваться в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Автономное оборудование должно обеспечивать работу основных систем зданий при отключении электроэнергии. В частности, речь идет об освещении, водоснабжении, отоплении, связи и лифтах.

Подать заявку от имени совладельцев многоквартирного дома могут объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), управляющие домов, а также жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.

Кроме расширения перечня областей, правительство усовершенствовало механизм реализации программы. Детали этих изменений в данном сообщении не приведены.