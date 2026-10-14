Масштабный сбой в россии: не работают банки, маркетплейсы и мобильные операторы

В России одновременно возникли проблемы с работой банковских приложений, мобильной связи и популярных онлайн-платформ. Пользователи жалуются на сбои Mail.ru, Ozon и сервисах Сбера, а количество сообщений о проблемах с почтой Mail.ru за час превысило 5,5 тысячи. Причины масштабных перебоев пока не известны. Об этом пишут росСМИ.

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Количество жалоб на Mail.ru превысило 5,5 тысячи

Масштабные перебои в работе российских интернет-сервисах зафиксировал портал Downdetector. Проблемы с почтой и облачным сервисом Mail.ru пользователи увидели еще утром. К 11:44 количество жалоб на платформу за час превысило 5,5 тысяч.

Масштабные перебои в работе российских интернет-сервисов зафиксировал портал Downdetector. Проблемы с почтой и облачным сервисом Mail.ru пользователи заметили еще утром. К 11:44 количество жалоб на платформу за час превысило 5,5 тысячи. Больше всего сообщений поступило из Санкт-Петербурга.

О неполадках также заявляли жители Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей. Сбои коснулись и других платформ. Пользователи сообщали о проблемах с бизнес-сервисом «Контур», приложением «Точка Банка», маркетплейсами Ozon и «Авито», а также социальной сетью «ВКонтакте».

Перебои наблюдались и в работе мобильных операторов «Мегафон», «Билайн» и МТС. Жалобы поступали также на сервис доставки «Самокат» и сеть ресторанов «Вкусно — и точка».

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Проблемы у «Сбера» и «Яндекса»

Проблемы были зафиксированы и в сервисах «Сбера». В то же время 14 октября беспилотники атаковали дата-центр компании в Саратовской области. Связаны ли эти события между собой, в уведомлении не уточняется.

Отдельно сообщается об ограничениях в работе сервиса «Яндекс Недвижимость». После атак на дата-центры компании в Рязанской области, Владимире и Калуге платформа работает в ограниченном режиме. В «Яндексе» заявили, что специалисты занимаются устранением неполадок.

Причины масштабных сбоев в работе российских сервисов пока не уточняются.