Россия атаковала все три ТЭЦ Киева: что известно о последствиях

Россия ночью атаковала все три теплоэлектроцентрали Киева, а также энергетические объекты в Киевской области, обеспечивающие питание столицы и центральных регионов. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил , что на местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий и восстановлению поврежденных объектов.

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В Киеве в результате ночной российской атаки повреждения получили все три теплоэлектроцентрали. Россия также атаковала Киевщину, Харьков и область, применив для этих ударов баллистические ракеты.

С утра на местах атаки работают энергетики и спасатели: они тушат пожары, разбирают завалы и уже приступили к первоочередным восстановительным работам.

Также русские войска атаковали железнодорожные объекты в пяти областях. По словам премьера Корецкого, благодаря заблаговременной эвакуации на этих объектах никто не пострадал. Восстановительные работы там тоже продолжаются.

Отдельно глава правительства сообщил о погибших и раненых в результате ударов по Киеву. После вечерней атаки на многоэтажку количество пострадавших возросло до 25, два человека погибли. Еще один человек погиб, а один получил ранения во время утреннего удара по столице.

Корецкий поблагодарил спасателей, полицейских, медиков и энергетиков, которые ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.