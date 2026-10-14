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14 октября 2026, 12:25 Читати українською

Россия атаковала все три ТЭЦ Киева: что известно о последствиях

Россия ночью атаковала все три теплоэлектроцентрали Киева, а также энергетические объекты в Киевской области, обеспечивающие питание столицы и центральных регионов. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что на местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий и восстановлению поврежденных объектов.

Россия ночью атаковала все три теплоэлектроцентрали Киева, а также энергетические объекты в Киевской области, обеспечивающие питание столицы и центральных регионов.
Российская армия ночью атаковала баллистическими ракетами энергетические объекты в Киеве, Харькове и области. ФОТО: ГСНС
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В Киеве в результате ночной российской атаки повреждения получили все три теплоэлектроцентрали. Россия также атаковала Киевщину, Харьков и область, применив для этих ударов баллистические ракеты.

С утра на местах атаки работают энергетики и спасатели: они тушат пожары, разбирают завалы и уже приступили к первоочередным восстановительным работам.

Также русские войска атаковали железнодорожные объекты в пяти областях. По словам премьера Корецкого, благодаря заблаговременной эвакуации на этих объектах никто не пострадал. Восстановительные работы там тоже продолжаются.

Отдельно глава правительства сообщил о погибших и раненых в результате ударов по Киеву. После вечерней атаки на многоэтажку количество пострадавших возросло до 25, два человека погибли. Еще один человек погиб, а один получил ранения во время утреннего удара по столице.

Корецкий поблагодарил спасателей, полицейских, медиков и энергетиков, которые ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
AlexParkh
AlexParkh
14 октября 2026, 15:21
#
Може настав вже час і для дзеркальних атак по їхній цивільній інфраструктурі? напевно не так ефективно буде як по нпз та логістиці, але чисто щоби вони відчувати почали
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
14 октября 2026, 15:34
#
Може ти не в курсі, але ми кожен день запускаєм по ним по 200−500 дронів. Не говорячи вже про мідл страйки.
+
0
AlexParkh
AlexParkh
14 октября 2026, 15:45
#
Я в курсі, дякую! розмірковую чи не можна би щоб кілька штук з тих дронів щоденно влучали в офісні будівлі, будинки, магазини, ну і ТЕЦ та електростанції десь біля Москви та в самій столиці
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0
lider2000
lider2000
14 октября 2026, 16:04
#
Вокруг москвы эшелонированне ПВО, пробить туда дронами тяжело, а тратить дрон на фасад в московском офисе нет смысла. Нужна балистика, которую за 5 лет войны никто и не начинал делать. Все вопросы к миндичу и зэ.
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