Кабинет Министров пересмотрел Политику государственной собственности, определяющую подходы государства к управлению государственными предприятиями и компаниями.

Кабмин пересмотрел правила для госкомпаний: что изменится к концу 2026 года

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Обновленный документ предусматривает новую систему оценивания эффективности политики государственной собственности, изменения в отчетности госкомпаний и уточнение критериев, по которым предприятия будут оставаться в собственности государства.

Распределение госпредприятий должно завершить к концу 2026 года

Одним из ключевых изменений стало установление срока завершения распределения государственных предприятий по категориям, предусмотренным Политикой государственной собственности.

Эту работу должны завершить до 31 декабря 2026 года.

Пересмотр целесообразности сохранения тех или иных активов в государственной собственности будут в дальнейшем проводить по меньшей мере раз в три года.

Какие госкомпании включили в агрегированный отчет

Правительство утвердило перечень компаний, по которым будет обнародован агрегированный отчет за 2025 год. В него вошли НЭК «Укрэнерго», НАК «Нефтегаз Украины», ЧАО «Укргидроэнерго», АО «Укрпочта», ПАО «Центрэнерго», АО «НАЭК «Энергоатом», АО «Укрзализныця» и ООО «Оператор ГТС Украины».

По каким критериям будут оценивать эффективность

Эффективность реализации Политики государственной собственности будут оцениваться по нескольким направлениям:

финансово-экономические результаты госкомпаний;

уровень внедрения стандартов корпоративного управления;

сбалансированность представительства в органах управления;

эффективность выполнения особых обязанностей по обеспечению публичных интересов.

Также уточняются основания сохранения предприятий в государственной собственности, в частности в сферах обороны, энергетической безопасности и естественных монополий.

Зачем просмотрели документ

В Минэкономики отмечают, что Политика государственной собственности впервые пересматривается через два года после ее утверждения в 2024 году.

Обновление осуществлялось с учетом принципов и рекомендаций ОЭСР и должно ужесточить требования к корпоративному управлению госкомпаний.

Политика государственной собственности также является одним из индикаторов Плана Украины в рамках Ukraine Facility и частью обязательств Украины по меморандуму с МВФ.