Повысят зарплату или уволят: как новые правила бронирования изменят ситуацию на рынке труда

С 1 декабря изменятся правила бронирования работников критических предприятий. Одно из главных нововведений — привязка к зарплатам. Бизнес сможет бронировать людей с окладами не меньше 2,5 минималок, а это на сегодняшний день — 20 тысяч гривен.

Сейчас такие зарплаты получают далеко не все работники, задействованные в «критических» секторах. Как рассказал «Минфину» первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, на многих хлебозаводах, к примеру, особенно региональных, оклады не превышают 14−15 тыс. грн.

«Зарплаты 20 тыс. подъемные разве что для Киева и Львова. У нас — 13−15 тыс.», — говорит и руководитель аграрного предприятия «Злато Таврии» Игорь Йосипенко.

Вопрос в том, начнут ли работодатели массово повышать оклады, чтобы получить возможность бронировать ценных сотрудников для своих предприятий? Если это произойдет, на рынке труда могут в целом поменяться зарплатные тренды и ситуация с дефицитом кадров.

«Минфин» разбирался, как бронирование повлияет на рынок труда, и кто может рассчитывать на прибавку к зарплате.

Зарплата 20 тысяч и ежемесячные проверки

15 ноября правительство внесло изменения в свое Постановление № 76, которое прописывает правила бронирования работников критических предприятий. А на днях соответствующее Постановление № 1332 было официально опубликовано.

Напомним: Кабмин уже несколько раз менял правила по брони. В середине октября выдача отсрочек была приостановлена по причине аудита Минобороны ранее оформленных бронирований.

«Президент лично занялся изучением этого вопроса, и возмутился тем, сколько броней оформлено на фоне сложностей с мобилизацией», — рассказал «Минфину» источник, близкий к правительству. По его словам, помимо проверок уже выданных отсрочек, Кабмину поручили подготовить новые правила бронирования. Что и было сделано.

Как изменились условия оформления отсрочек для работников?

Нововведений несколько:

Зарплатная планка. Начисления для застрахованных лиц за последний квартал должны быть не ниже 2,5 минимальных зарплат. Этот пункт касается только предприятий частной собственности и не является обязательным для государственных предприятий, а также компаний, работающих в сфере энергетики и коммунальных услуг.

У них, для получения права на бронь, размер средней начисленной зарплаты должен быть не ниже размера средней зарплаты в регионе за 4 квартал 2021 года (по данным Госстата), что подтверждается соответствующей справкой.

Отсутствие задолженности по зарплатам, налогам в государственный и местные бюджеты и ЕСВ. Ранее среди требований фигурировало только отсутствие долгов по единому социальному взносу, теперь же добавили еще и финансовую дисциплину по всем другим налогам. Отметим, что ранее отсутствие долгов по ЕСВ числились в списке условий для получения предприятием статуса «критического» (а, следовательно, возможности бронировать людей).

Но, во-первых, для всех зарплата требовалась не ниже, чем средняя по отрасли в конкретном регионе, во-вторых, для получения статуса «критического» предприятию нужно было выполнить всего несколько требований из длинного списка (в него входили также оборот, условия по собственникам, сфере деятельности и пр). То есть реально было получить «критический» статус и без соблюдения условий по зарплате. Теперь же налоговый и зарплатный критерии стали обязательными.

Проверки по выполнению критериев бронирования будут проводиться ежемесячно. В случае нарушений условий, предприятие рискует потерять статус критического и брони для сотрудников.

Бронирование будет идти через «Дію». Минэкономики должно сформировать и вести Единый перечень органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования военнообязанных, — говорится в постановлении Кабмина. В этом перечне, в частности, будут указаны основания для бронирования, к примеру, номер и сроки действия контракта, по которому предприятие выполняет госзаказ (что является основанием для бронирования работников), лимиты бронирования и пр.

Уже выданные отсрочки действуют не дольше 31 декабря 2024 года, затем их нужно будет переоформить по новым правилам.

Партнер юридической компании Syrota Dzis Melnyk & Partners Сергей Дзис и руководитель практики трудоустройства и военной практики Влад Кепко проанализировали для «Минфина» основные изменения в бронировании.

Вот главные нюансы, актуальные для бизнеса:

Квота на бронирование сотрудников не меняется — не более 50% военнообязанных. Но теперь в ней не будут учитывать военнообязанных женщин, военнообязанных, которым оформлена другая отсрочка (к примеру, по уходу за лицами с инвалидностью или как многодетным отцам), конечных бенефициарных собственников предприятий (если те не являются их сотрудниками), членов набсоветов стратегических (стоимость активов или годовой размер чистого дохода превышает 200 млн гривен) и особо важных для экономики (стоимость активов — более 2 млрд грн, или годовой размер чистого дохода — более 1,5 млрд гривен), работников предприятий, признанных Минстратегпромом критически важными для функционирования экономики в сфере ВПК.

Количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50% по отдельному решению министра обороны.

Перебронирование «с чистого листа»: придется перебронировать всех работников, отсрочка которых будет действовать по состоянию на дату официального опубликования постановления Кабмином с этими изменениями, чтобы все были забронированы через портал «Дія». Таким образом, все старые брони «обнулят», а новые — запустят практически одновременно. Но для оформления брони по-новому предусмотрен переходной период — до 28 февраля 2025 г.

Подача списка на бронирование: теперь компании должны бронировать исключительно напрямую через портал «Дія», за исключением тех предприятий, у которых отсутствует код, согласно ЕГРПОУ, — они могут и дальше подавать списки в госорган, предоставивший статус критичности. Список через портал «Дія» предоставит этот орган.

Перевод на спецучет — получение отсрочки — будет уже не сразу и автоматически, а в течение 72 часов с момента подачи списка на портале «Дія», и только при выполнении нескольких дополнительных условий.

Аннулирование отсрочки: руководитель компании теперь сможет подать заявление об аннулировании бронирования через портал «Дія». Такое заявление можно будет подать также в отношении работников, которые трудоустроены на предприятии, но забронированные за другой компанией.

Минэкономики теперь будет присылать решение об аннулировании брони также и в Минцифры, и в Минобороны, а не только самой компании, как было раньше. Отсрочка будет считаться аннулированной со дня принятия Минэкономики соответствующего решения.

Госорган, предоставивший статус критичности, сможет инициировать через портал «Дія» исключение компании из Единого реестра для бронирования. В результате чего бронирование будет невозможно, а отсрочки — аннулированы.

«С одной стороны, все эти изменения упорядочивают процедуры, повышая прозрачность и уменьшая риск злоупотреблений. Например, не будут учитывать в квоту военнообязанных женщин, невозможно забронировать работника «в моменте», когда его вот-вот мобилизуют (теперь перевод на спецучет будет только в течение 72 часов, а не сразу).

С другой стороны, новые требования, такие как расширенные критерии зарплаты и финансовой дисциплины, создают дополнительную нагрузку на частный сектор, что может быть вызовом для компаний, которые уже и так оказались в сложных финансовых условиях. В то же время предприятиям важно быстро адаптироваться к новым правилам, учитывая, что они должны перебронировать работников через портал «Дія» уже к 28 февраля 2025 года, и к тому времени соответствовать всем установленным критериям.

Главная задача бизнеса сейчас — гибко реагировать на изменения и тщательно готовить документы, чтобы сохранить ключевых работников, ведь борьба за кадры — это борьба за выживание бизнеса в условиях войны", — добавили в компании Syrota Dzis Melnyk & Partners.

«Переоценка» работников

Последний месяц, когда оформление отсрочек фактически остановилось, бизнес массово жаловался на усиливающийся дефицит персонала, а многие заявляли, что готовы бронировать «на любых условиях».

Но, как оказалось, критерий по зарплате в 20 тыс. при текущих окладах могут выполнить далеко не все предприятия.

«Это требование разве что для Киева и Львова. У нас трудится много разнорабочих, у которых рыночная зарплата — до 15 тыс. Мы, понятно, не платим им больше. Это же касается помощников комбайнеров. 20 тыс. и больше получают, скажем, комбайнеры, землеустроители, бухгалтер и др.», — рассказал «Минфину» Игорь Йосипенко.

Юрий Дученко говорит, что у них по отрасли на крупных хлебозаводах средняя зарплата составляет порядка 20 тыс. грн, а вот на небольших, особенно в регионах, — всего 14−15 тыс. грн. Многое зависит еще и от специальности. К примеру, водители получают по 20 тыс. грн и больше даже в регионах и на мелких производствах, потому что на рынке большой дефицит таких работников, а функционировать без них заводы, понятно, не могут.

Руководитель концерна «Ярослав» Александр Барсук говорит, что до 20 тыс. грн не дотягивают зарплаты охранников, разнорабочих, молодых специалистов.

То есть на сегодня расклад таков, что предприятия, в том числе со статусом критических, больше ориентируются на рыночную ситуацию и зарплатные тренды. То есть платят работникам столько, сколько они реально стоят на рынке труда.

И, если водители в дефиците, то оклады им повышают все — и транспортные предприятия, и хлебозаводы. Последние, к примеру, только за последние несколько месяцев подтянули оклады водителей на 10−15%.

Понятно, что далеко не все платят официальные зарплаты. У некоторых компаний люди оформлены на минималку, даже если в реальности получают 20 тыс. или больше.

В свете новых требований по бронированию работодателям придется или повышать реальные средние зарплаты, в частности, тем сотрудникам, которых они хотят забронировать, или выводить из тени зарплаты «в конвертах» (и, соответственно, платить больше налогов).

Речь идет о достаточно большом сегменте рынка труда. По данным Минэкономики, бронирование оформлено у более 900 тыс. украинцев, тогда как, по словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, всего в легальном бизнесе сейчас работает 6,5 млн человек.

Как изменения по брони могут в целом отразится на рынке труда?

Работодатели ищут варианты

Мнения работодателей, с которыми пообщался «Минфин» по поводу возможного повышения зарплат «под бронь», разделились.

Юрий Дученко говорит, что хлебозаводы точно будут повышать оклады водителям, а также некоторым другим работникам, обеспечивающим нормальное функционирование предприятий. К примеру, пекарям или укладчикам, поскольку их работа физически тяжелая, и трудятся на этих должностях в основном мужчины.

По данным Jooble, зарплаты тех же пекарей на рынке сейчас разные. Скажем, в Стрые такого специалиста ищут на 10 тыс. грн, в Черкассах — на 15−17 тыс. грн, в Полтаве — на 12 тыс. грн.

Далеко не факт, что вакансии, которые сейчас «стоят» 10 тыс. грн, с 1 декабря резко подорожают до 20 тыс. грн.

«Мы подумаем, что можно сделать. Не исключено, что повысим до 20 тыс. оклад тем, кого планируем забронировать. Но у них вырастет производственная нагрузка. А некоторых работников сократим. Платить больше всем мы не сможем», — рассказали «Минфину» на одном из пекарских предприятий.

Игорь Йосипенко отметил, что они, скорее всего, откажутся от статуса критического предприятия, который на сегодня имеют. «Мы не можем бронировать людей с такой зарплатной планкой. Мне проще выставить патрули, чтобы предупреждали о приближении военкомов и „прятать“ людей», — отметил Йосипенко.

Александр Барсук говорит, что низкооплачиваемых специалистов многие предприниматели станут переводить на отдельные фирмы или официально увольнять, чтобы они не портили зарплатную статистику по компании.

А тем, кого действительно критически важно забронировать, могут повысить зарплату, если речь идет о незначительной прибавке, до 3 тыс. грн в месяц.

Новые оклады и дефицит

В свете таких «кадровых стратегий» может измениться ситуация в некоторых сегментах рынка труда, причем для всех соискателей — и тех, кто пытается устроиться на «критические» предприятия, и для остальных.

Во-первых, могут «внепланово» вырасти зарплаты для самых дефицитных специалистов.

К ним, по данным Государственного центра занятости, относятся, к примеру, работники мясных производств, где, по состоянию на ноябрь, более 260 вакансий и только 308 «свободных» специалистов, которые, в теории, могут претендовать на эту работу.

Небольшой разрыв между количеством вакансий и числом тех, кто ищет работу, в таком сегменте, как производство соков (соискателей всего на 10% больше, чем вакансий), кормов для животных (практически 1 к 1), деревообработке, пищепроме и т. д.

К примеру, для работников по обслуживанию технологического оборудования у Государственного центра занятости есть порядка 14,4 тыс. вакансий, а претендентов на такую работу — 14,9 тыс. При этом далеко не факт, что все они согласятся на предложенное место.

Если предприятия, которые могут претендовать на статус критических и, следовательно, оформлять брони, увеличат оклады до 20 тыс. грн, то и другие «подтянут» зарплаты для таких специалистов как минимум до 17−18 тыс. грн.

Во-вторых, может усугубиться дефицит специалистов для тех предприятий, которые не смогут повышать оклады. Особенно это касается тех же «критических» производств, которые до недавнего времени заманивали сотрудников бронью и те были готовы работать даже при условии невысокой зарплаты. Но теперь вакансии с окладами ниже 20 тыс. такие преимущества потеряют. И заполнить их работодателям будет очень непросто.

К примеру, на хлебозаводе в Черкасской области пекарю предлагают 15 тыс. грн, а в пекарне-кондитерской в этом же регионе — 18 тыс. грн. Если брони не будет ни там, ни там, то специалист, скорее всего, предпочтет вакансию с более высоким окладом.

«В итоге зарплаты все равно будут расти, но не так быстро — примерно на 1 000 грн в квартал», — говорит Барсук.

В эту «перспективную» категорию могут попасть разнорабочие, ткачи, пекари, заводской персонал невысокой квалификации, то есть те, кто выполняет тяжелую физическую работу, получая при этом сравнительно невысокую зарплату.

В-третьих, некоторые украинцы рискую потерять работу. Если компании станут сокращать часть работников, чтобы повысить зарплаты до нужной для бронирования планки тем, кто остался, наименее ценные, с точки зрения работодателя, специалисты могут пойти под увольнение.

В-четвертых, может ускориться общий рост зарплат — и по тем специальностям, которые бронируют, и по остальным, в том числе «женским».

"Вопрос стоит таким образом, чтобы у конкретного специалиста, которого мы хотим забронировать, зарплата была не ниже 20 тысяч. Не все должности на наших предприятиях отвечают этому критерию.

Но люди нужны для обеспечения технологического процесса. Поэтому мы, для сохранения социальной справедливости, будем повышать оплату и другим работникам, а не только тем, кого планируем забронировать", — говорит руководитель компании «Молочный альянс» Сергей Вовченко.

Учтут в ценниках

В компаниях говорят, что если и будут повышать зарплаты «для брони», то впоследствии заложат их в себестоимость продукции, и, соответственно, в цены.

По словам Юрия Дученко, в хлебопекарской отрасли доля оплаты труда в себестоимости продукции может доходить до 20%. Следовательно, из-за роста зарплат цены на хлеб могут вырасти еще на 3−4%.

Руководитель «Молочного альянса» Сергей Вовченко также говорит, что из-за повышения зарплат вырастет себестоимость, и, соответственно, ценник для конечного потребителя.