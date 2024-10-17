Вакансий много, работы нет: почему многие украинцы не могут трудоустроиться

На украинском рынке труда сложилась интересная ситуация. С одной стороны, нарастает дефицит кадров. По оценкам Минэкономики, нехватка рабочей силы сейчас достигает 30%. При этом многие жалуются, что не могут найти работу, несмотря на кажущееся обилие предложений. «Минфин» разбирался, что в реальности происходит на рынке труда.

На тотальный дефицит кадров жалуются практически все руководители — от крупных компаний до мелкого бизнеса. Романа Жилко, руководитель обувного предприятия «Валтекс», уверяет: людей катастрофически не хватает, даже несмотря на то, что предприятие регулярно повышает зарплаты, бронирует сотрудников от мобилизации и предоставляет общежития.

Но все чаще люди, которые ищут сейчас работу, говорят, что такой поиск может растянуться на месяцы, а некоторые вообще начинают задумываться о смене профессии.

«Все чаще запросы соискателей и возможности работодателей не совпадают. Поэтому предприятия не могут найти специалистов, а люди — работу», — говорит Родион Колышко, руководитель Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины.

Читайте также: Банки посчитали, скольких сотрудников уволят, заменив их на ИИ

Действительно ли в Украине так много работы

О том, что рынок труда в Украине дефицитный, эксперты говорят еще с прошлого года.

Война и массовый выезд украинцев продолжают уменьшать численность рабочей силы в Украине. По данным Нацбанка, на начало 2024 года кадровый резерв сократился, по сравнению с 2021 годом, на 25%.

Показатели официальной безработицы в Украине постоянно падают. На начало осени он составил 300 тыс. человек. При этом на бирже труда на начало октября зарегистрировано всего порядка 3 тыс. граждан. Это в разы меньше, чем в мирные времена.

«Многие не хотят регистрироваться, чтобы их случайно не заметили военкомы. Об этом свидетельствует гендерная диспропорция взятых на учет безработных — 85% из них женщины», — объяснил Колышко.

В то же время количество вакансий растет. На начало сентября этого года их было порядка 120 тыс. — это рекордный показатель за последние три года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, численность вакансий увеличилась на 20%, а если сравнивать с началом 2024 года — на 33%.

По данным НБУ, в августе, к примеру, в сегменте телекоммуникаций количество вакансий выросло на 45%, а в здравоохранении — на 34%.

Отчасти появление новых вакансий связано с оживлением экономики. Но основная причина, по словам Колышко, — текучесть персонала. «Люди постоянно в движении. Одни — уходят воевать, другие — меняют работу, третьи — выезжают из страны. Поэтому работодатели все время в поиске, хотя само количество рабочих мест практически не растет», — отметил эксперт.

То есть постоянные миграции персонала заставляют компании выставлять новые вакансии, и это создает впечатление, что «рынок растет как на дрожжах». Хотя как таковой работы в Украине больше не становится.

Работодатели же продолжают жаловаться на нарастающий кадровый дефицит.

По словам Романа Жилко, сложно найти водителей, работников склада, закройщиков, швей.

Как говорит HR-директор компании Alliance Novobud Ольга Доля, остро не хватает рабочих в строительной сфере, а также менеджеров среднего звена.

Дмитрий, руководитель небольшой строительной фирмы, которая выполняет заказы в Киевской области, рассказал «Минфину», что его бизнес фактически остановился.

«Из 56 работников осталось всего около 20 — многих призвали в армию, некоторые уволились, а новых специалистов найти не могу — конкуренция за строителей на рынке зашкаливает, мастера предпочитают устраиваться в крупные компании», — говорит Дмитрий. По его словам, фирму, скорее всего, придется закрыть. Поэтому он уже присматривается к другим сферам деятельности, в частности, планирует заняться арендой жилья в Карпатах.

Большая нехватка людей и в транспортной отрасли. По оценкам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, в транспортно-логистической сфере дефицит водителей достигает 25%, а на пассажирских перевозках — 20%.

Родион Колышко говорит, что в категории специалистов с высшим образованием сейчас самые востребованные учителя, врачи и фармацевты. Что касается рабочих профессий, то тут лидируют по запросам работодателей водители, швеи, электромонтеры, слесари и сантехники.

При этом, по сравнению с прошлым годом, запросы бизнеса изменились. К примеру, на более низкие позиции в топ-10 самых востребованных специалистов опустились продавцы, токари и бухгалтеры.

«К примеру, те же бухгалтеры еще в начале этого года были в топ-5, а сейчас — на 9 позиции из десяти. Токари в прошлом году занимали восьмую строку, теперь — десятую. Заметно просел спрос также на горняков, стропальщиков, закройщиков и администраторов», — говорит Колышко.

Он объясняет эту тенденцию сложностями на производственных предприятиях и в бизнесе в целом.

«Очевидно, часть компаний, особенно в сфере производства, сокращают объемы. Поэтому так много токарей, как раньше, им уже не нужно. Это же касается стропальщиков и горняков, востребованных в основном в металлургии. Бухгалтерам на спаде бизнес-процессов также все сложнее найти работу», — пояснил эксперт.

Читайте также: Правда ли, что экономика Украины будет тормозить из-за нехватки рабочих рук

Украинские зарплаты: растут быстро, а люди получают мало

Из-за постоянной текучки персонала конкуренция за людей среди работодателей растет.

И это вынуждает их повышать зарплаты. Как говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, хлебопеки в этом году пересматривали зарплаты уже несколько раз, в итоге повысив их на 25%. При этом кадровая ситуация в отрасли остается очень сложной: не хватает водителей, грузчиков, настройщиков оборудования.

По словам главы концерна «Ярослав» Александра Барсука, они также регулярно повышают оклады, ведь, иначе, шансы заполнить вакансии тают на глазах.

По данным Госстата, во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 22,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — до 20 964 грн.

Самый большой рост зарплат официальная статистика фиксирует в сферах авиационного транспорта. Несмотря на закрытое небо над Украиной, наши авиакомпании продолжают работать за рубежом. Персонал в украинских аэропортах занят поддержанием инфраструктуры, чтобы после окончания войны можно было быстро возобновить рейсы. В среднем сотрудники авиационного транспорта зарабатывают 43,4 тыс. грн. Зарплата, по сравнению со вторым кварталом этого года, выросла на 46,3%.

На втором месте, по темпам роста зарплат, — почтовая и курьерская деятельность. За год в этой отрасли средняя зарплата выросла на 42,7% — до 16,1 тыс. грн. На третьем месте среди сфер с самыми быстрыми темпами роста зарплат — «предоставление других видов услуг» — зарплаты выросли на 38,1% — до 24,2 тыс. грн. Среди значительного дефицита кадров также приходится значительно повышать зарплаты и в сфере строительства: зарплата здесь выросла на 37,6% — до 16,2 тыс. грн.

Но, как видно из официальных данных, в реальном выражении зарплаты украинцев выглядят не столь впечатляющими, как динамика их роста, особенно с учетом цен в отечественных магазинах.

По словам Дученко, даже после нескольких этапов повышения в хлебопекарской отрасли есть зарплаты в 12−16 тыс. грн. При этом людям приходится тяжело физически работать.

Колышко говорит, что остаются невысокими зарплаты в сельском хозяйстве — людям предлагают по 11−15 тыс. грн в месяц. Немного выше они в торговле (12−14 тыс. грн), транспортной сфере — 28−30 тыс. грн (хотя есть оклады и в 80 тыс., в частности, у водителей-дальнобойщиков), перерабатывающей промышленности (28−33 тыс. грн). Лидирует по зарплатам, как и ранее, IT-сфера, где оклады стартуют от $1 тыс.

«Интересно, что в некоторых сегментах рынка труда появляется относительно новая тенденция: представителям «мужских» профессий зарплаты рекордно повышают, а вот женщины могут рассчитывать разве что на небольшую прибавку.

Так произошло, в частности, в строительстве. Мастера-мужчины в прошлом году получали в среднем 34 тыс. грн, а сейчас — 54 тыс. грн, то есть на 20 тыс. грн больше. В то же время зарплаты у женщин выросли с 26 до 27 тыс. грн, или всего на тысячу гривен", — отметил Колышко.

По словам Ольги Доли, зарплаты в строительстве растут из-за нехватки кадров. Для бизнеса это проблема — увеличение зарплат повышает общие затраты на проекты и провоцирует рост цен.

В Украине доля заработной платы в себестоимости продукции варьируется, в зависимости от отрасли, но в целом составляет от 20% до 40%. В трудоемких секторах, таких как текстильная промышленность или сельское хозяйство, доля, как правило, выше.

«Рост зарплат должен приводить к соответствующему увеличению эффективности труда. Если этого не происходит, идет удар по экономике бизнеса. Из-за необоснованно „раздутого“ зарплатного фонда приходится повышать цены на готовую продукцию, что делает ее менее конкурентной», — говорит Барсук.

Многие работодатели участвуют в зарплатной гонке из последних сил. К примеру, глава деревообрабатывающего предприятия ВГСМ Ирина Мацепура рассказывает, что повышать зарплаты особо не из чего, так как рынок мебели сейчас переживает не лучшие времена, а сырье дорожает.

По словам Колышко, все зависит от маржи, на которой работает бизнес. «Те, у кого она не превышает 10%, действительно уже подходят к критической черте — ресурса на повышение зарплат вскоре не будет» — отметил он. С такой нормой прибыльности в Украине работают, в частности, легкая промышленность, пищевая переработка, мебельное производство и др.

Почему украинцам сложно найти работу

Несмотря на сотни тысяч новых вакансий и прибавок к зарплатам, люди жалуются, что вынуждены искать работу месяцами, и далеко не всегда эти поиски успешны.

Особенно большие сложности с трудоустройством у таких категорий украинцев:

Внутренне перемещенные лица. На новом месте многие не могут найти работу по специальности, хотя на малой родине успешно трудились. Собеседница «Минфина» Ирина переехала к дочери в Киев из поселка в Донецкой области, к которому вплотную приблизилась линия фронта.

Сначала она попыталась устроиться по специальности — бухгалтером. Но несколько месяцев походов по собеседованиям результатов не дали. Женщина стала искать «любую» работу. Получила отказы при попытке устроиться кассиром в супермаркет и администратором — работодателям не подошел возраст (старше 50 лет). В итоге Ирина пошла работать уборщицей в детсад на минимальную зарплату.

Кадровики отмечают, что работодатели действительно отказывают многим переселенцам. Причины разные — от недостаточно высокого, по их мнению, профессионального уровня, до возраста и «личных мотивов». На самом деле, одним из главных факторов является «временный» статус переселенцев — работодатели опасаются, что те не задержатся на новом месте (и на работе в том числе) надолго.

«Белые воротнички». Речь идет о представителях самых разных профессий — от маркетологов и юристов до топ-менеджеров. Многие сейчас сталкиваются с тем, что их опыт и знания, а, соответственно, и высокий ценник работодателям просто не нужны. Поэтому процесс поиска работы растягивается на месяцы.

Киевский маркетолог Полина Левицкая, которая искала работу несколько месяцев, рассказывает, что собеседований было немало, но постоянно шли отказы. Типичные причины, по ее словам, такие: «мы ищем midl-руководителя, а вы звезда. Нам такого не нужно», «Вы чересчур „скилованны“, нам нужен кто-то попроще», «Мы ищем опыт в маркетинге 2−3 года, а у вас 15 лет».

«Мне не 19 и я не пенсионер. Всегда выполняла свою работу вовремя и качественно, даже в сложных условиях. И тут получила такое», — удивляется Левицкая.

Колышко говорит, что на рынке все чаще не совпадают зарплатные ожидания и предложения работодателей. Повышая зарплаты «в среднем», компании не готовы переплачивать, предпочитая нанять начинающего специалиста и «дотянуть» его под свои требования.

Сказывается и конкуренция за рабочие места. Хотя все говорят о дефиците кадров, на самом деле в среднем резюме больше примерно в три раза, чем предложений от работодателей. По данным work.ua, к примеру, летом было порядка 110 тысяч вакансий и более 300 тысяч резюме.

На некоторые вакансии (рекламистов, бухгалтеров, маркетологов, PR-специалистов, офис-менеджеров и др.) конкурс еще выше, и может достигать 5−10 человек на место. «Те же бухгалтеры относительно быстро находили работу, когда с экономикой было все более-менее нормально. Но сейчас спрос на них упал, и конкуренция за рабочие места выросла. Это позволяет работодателям перебирать. И нередко выбирают именно по цене», — добавил Колышко.

Бывшие военные. Родион Колышко отмечает, что сейчас на рынок труда активно выходят комиссованные служащие ВСУ. И многие не могут найти работу.

«Срабатывает прежде всего зарплатный фактор. Военным даже в тылу платят минимум 30 тысяч гривен, а на передовой — больше 100 тысяч. Но бизнес далеко не всегда готов предложить такие деньги, так как оценивает в первую очередь профессиональные навыки человека по той или иной специальности и уровень оплаты такого специалиста в среднем по рынку», — пояснил Колышко.

По словам Родиона Колышко, ситуация с работой для украинцев в ближайшее время вряд ли сильно изменится. Наряду с кажущимся изобилием предложений, многие столкнутся с тем, что найти «работу мечты» с достойной оплатой им будет непросто.

В недавнем инфляционном отчете Нацбанка приведены результаты опросов «Разумков Центр» трудоустроенных украинцев о том, какие проблемы на рынке труда они считают наиболее серьезными. 22% респондентов назвали диспропорцию между ожидаемой и предлагаемой зарплатой. Многих это толкает на поиски новой работы, что в итоге ускоряет текучесть кадров, заставляет работодателей выставлять новые вакансии, и все идет по кругу.