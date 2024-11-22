Почему путин угрожает миру ядеркой, и кто еще «за» то, чтобы нажать красную кнопку

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 ноября 2024, 12:30 Читати українською

Почему путин угрожает миру ядеркой, и кто еще «за» то, чтобы нажать красную кнопку

Россия переписывает ядерную доктрину и повышает ставки в войне. Почему она это делает, размышлял руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Россия переписывает ядерную доктрину и повышает ставки в войне.

Выступление путина с завуалированными ядерными угрозами. Что это значит?

1. путин начал игру в Карибский кризис-2 и это главная игра его жизни. Он всегда мечтал переиграть этот кризис и взять «на слабо» США, потому что считает, что именно тогда Хрущев мог сломать ход истории, и если бы тогда не испугался, США были бы сломаны.

2. ⁠Он вообще все делает исключительно с оглядкой на США и во всем апеллирует к США.

3. ⁠Он сужает себе поле для маневров. Максимально повысив ставки, требуя (прося), чтобы Трамп ему позвонил первым. Это вообще идея-фикс, чтобы ему позвонили и начали с ним разговаривать. Сам по себе разговор для него будет означать в его воображении, что его боятся. А это важнее договоренностей. Будучи трусом по натуре, он всегда наслаждается страхом противника.

4. ⁠ Российские элиты испуганы и точно уже считают, что нужно что-то с этим делать. Они ему не простят этого испуга, как бы это ни странно ни звучало сейчас. Он окончательно нарушает все договоры. Но теперь он не просто делает их более бедными, он делает их соучастниками убийства самих себя. А на коллективный суицид они не готовы. И это обязательно будет менять настроения элит. Хотя и с оттяжкой во времени.

5. ⁠Очень интересно, но Китай молчит. Китай считает, что это его шанс на переговоры с США. Вообще ядерный удар им может быть выгоден, потому что тогда США вынуждены будут идти к ним на переговоры. Правда, тогда неизвестным остается то, как и кто извне сыграет в смену власти в рф. Плюс, появится фактор КНДР, хотя этот фактор Китай может относительно легко решить, задушив Кима в объятиях.

Читайте также: Почему экономика рф до сих пор росла несмотря на войну и что изменится в 2025 году

6. ⁠В окружении путина точно есть группа людей, которой выгоден ядерный удар, потому что тогда они смогут изолировать путина в бункере. Думаю, эту группу возглавляет Кириенко.

7. Впервые за эти три года могу сказать, что возникает угроза ядерного удара. Пока небольшая, но она есть. И главная причина — заинтересованность группы людей в окружении путина, которые будут подогревать его амбиции, чтобы потом изолировать и сбросить его.

8. ⁠Главный вопрос теперь снова один: мы являемся объектами. И здесь у нас, как и 24.02.22 г., есть только одна игра — не испугаться, чтобы стать субъектами. В 2022 году нам это удалось. Удастся и теперь.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+26
Criptor82
Criptor82
22 ноября 2024, 13:16
#
1. Хрущов не програв, Кеннеді прибрав ракети Юпітер з Турції. Карибська криза притягнута за вуха, загрози ударів по США не має. 2. Це логічно, а до кого ще апелювати? 3. Маячня, він боїться лише того, що його оточення буде вважати слабаком. Акела не може промахнутися, бо зграя його порве (він часто цитував Мауглі). 4. Частково правда, але у них не має силового ресурсу. В цю гру готові грати лише «сімейні». 5. Намішали все в кучу, Китай давно бажає заморожування, вони Шовковий шлях в ЄС будують не для того, щоб ЄС згорів у війні. 6. Частково правда, але не думаю що це Кірієнко, скоріше Патрушев. 7. Загроза була завжди, питання в тому, що ізолювати не вийде. У нього повний контроль над силовим ресурсом. В Кремлі сидять вихідці з ФСО. Кремлем керує Комендант. Ключова фігура Дюмін. Міністра оборони теж змінили по цій причині. 8. Смішно, в лютому 2022 країну спас народ та пара генералів, народ не є суб'єктом гри, і ніколи не був.
+
+15
AlexeyFinance
AlexeyFinance
22 ноября 2024, 14:06
#
Боже какой бред
+
0
R S
R S
22 ноября 2024, 18:23
#
+++

Богата украинская земля на таких бредоносцев:))
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 ноября 2024, 15:50
#
«Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація», — йдеться у дописі Денисенка.
Ну — Ну…

Син колишнього народного депутата, ексрадника голови МВС та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, який запропонував, щоб кордон після завершення війни був закритим для чоловіків ще протягом трьох років, живе за кордоном. Окрім того, багато подорожує.

Еще один герой и активист Революции 2014 года, депутат от Европейской Солидарности…
+
+15
R S
R S
22 ноября 2024, 18:17
#
У смелых и независимых «патриотов» есть черта: чем дальше от Украины, тем сильнее любовь к Родине.
+
0
mantis05
mantis05
22 ноября 2024, 18:31
#
Поддерживаю Гришу, из Словении :D
+
0
mantis05
mantis05
22 ноября 2024, 18:35
#
Пукен: вя-вя-вя ядерка! вя-вя-вя баллистический носитель. Meanwhile china: блокируют грязные юани, отказались продавать русне вооружение, при этом любое, и не из-за страха США, а из-за того что дегенератов- никто не любит. Индия: ой, алмазы и золото нам не нужны пока, а заводы нефтянки перегружены. Пукен: а? шо? что-то не так?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает MakDi и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами