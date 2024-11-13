Почему экономика рф до сих пор росла несмотря на войну и что изменится в 2025 году

С 2014 года множество экономистов и экспертов упражнялись в прогнозах, когда россия повторит историю с дефолтом или даже распадется. В противоречие этим прогнозам после полномасштабного вторжения в Украину российская экономика даже росла. Но сегодня уже вполне понятно, что 2025 год положит этому конец. Как это должно произойти, рассказал экономист Алексей Петровский.

Что не так с ростом экономики рф

Процессы, которые сейчас происходят в экономике страны-агрессора, ведут ее к глубокому кризису, и помешать этому сможет лишь невероятное, чудесное стечение обстоятельств, или гений, достойный Нобелевской премии по экономике.

До недавнего времени российские власти довольно эффективно создавали иллюзию, будто с экономикой все хорошо. Ожидаемого кризиса не произошло, а в 2023 году экономика начала расти. Но этот экономический рост вызван полностью неадекватной бюджетной политикой.

Очевидно, российское правительство решило поиграть в так называемое «военное кейнсианство», которое, кроме того, что само по себе достаточно противоречивая доктрина, так еще и реализуется неправильно. Вливания в расширение производства товаров, не противопоставляемых денежной массе, а практически сразу утилизирующихся в донецких степях, вливания в экономику денег, которые через военные выплаты сразу идут на рынок потребительских товаров и услуг, умноженное на искусственное сокращение рабочей силы, создают взрывную ситуацию и с бюджетом, и с инфляцией, и с кадрами просто по всем направлениям.

То, что определенный период называли бурным ростом экономики во время войны, фактически является лишь ростом денежной массы, которая некоторое время способна создавать иллюзию реального роста.

Может ли помочь российский центробанк

Надвигающиеся на российскую экономику проблемы уже открыто обсуждаются в российской верхушке. Одной из первых об этом заговорила глава Центрального банка россии Эльвира Набиуллина после очередного поднятия ключевой ставки.

В частности, в пресс-релизе ЦБ рф, в связи с повышением ставки, было указано следующее: «инфляционные ожидания значительно возросли. …Высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции.

российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Это замедление в основном связано с нарастанием ограничения предложения, включая понижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов.

Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики в верх траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление".

Стоит отметить, что текущий уровень ключевой ставки в 21% является рекордным значением более чем за два десятилетия, и вполне вероятно, что уже в декабре ее повысят до 22−23%.

Такое решение центробанка россии вызвано отчаянными попытками обуздать значительный рост инфляции, которая начинает выходить из-под контроля, увеличением спроса и расширением дефицита бюджета.

В нормальной ситуации повышение учетной ставки это достаточно мощный инструмент, позволяющий извлекать лишние деньги из обращения, позволяет остыть перегретой экономике и нивелировать курсовые колебания. Но данный инструмент не может быть эффективным бесконечно.

Повышение ставки увеличивает бюджетные расходы, в частности, из-за роста ставок по кредитованию, что, в том числе проявляется в резком росте расходов на субсидии по старым ипотечным программам. Также повышение ключевой ставки — это рост расходов на обслуживание госдолга. Из-за увеличения ставки растет доходность по облигациям внутреннего займа.

Ослабление курса рубля в данной ситуации тоже не поможет, потому что ослабление рубля еще больше ускорит инфляцию, которая все равно повлияет на повышение ставки, а ставка увеличит дальнейшие бюджетные расходы.

Увеличение денежной массы дошло до такого уровня неадекватности, что инструменты денежно-кредитной политики теперь бессильны: повышение ставки не способствует решению проблем российской экономики. Действительно, какой смысл в повышенной ставке, если в бюджет тут же закладываются деньги в поддержку льготной ипотеки, чтобы не разорить застройщиков и не обрушить перегретый рынок недвижимости. Каков смысл в ставке, если бюджет раздает деньги всем подряд.

Чего только стоят суммы выплат за подписание контрактов очередными военными преступниками. Фактически, сейчас экономика стоит на пороге таких проблем, которых никогда не было за четверть века путина во власти. И поделать с этим уже ничего невозможно.

Пузыри российской экономики

На данный момент перегретая экономика раздула такой пузырь, что все те отрасли, которые не связаны с государством, не живут на госзаказах и субсидиях, должны просто остановиться. Если государство в нынешних условиях вкладывает такие объемы средств в льготную ипотеку, устраивая полное безумие с ценами на жилье, то никакой коммерческой ипотеки просто не должно существовать, и рынок недвижимости должен рухнуть.

Собственно, механизм в этом направлении уже запущен, а проблемы, происходящие сейчас с крупнейшим застройщиком «Самолет», указывают на то, что у него есть все шансы повторить судьбу китайского Evergrande.

Если, например, завод по производству дронов или снарядов получает бесплатные заемные средства, то другие заводы, получающие деньги под 21%, должны просто остановиться и покинуть рынок. Ибо с такой разницей в стоимости доступа к заемным деньгам де-факто невозможно работать.

Если родственники очередного погибшего военного покупают Ладу за наличные деньги, то само явление автокредита должно исчезнуть, ибо если в одной очереди в кассу и те, кто бесплатно получил миллионы рублей, и те, кто взял кредит по адекватной рыночной ставке, то цены невозможно будет обуздать в принципе.

Задачей центробанка является удержание макроэкономической стабильности, чтобы экономику не поглотила спираль неконтролируемой инфляции. Повышая ставку ЦБ пытается связать лишние деньги на депозитах, чтобы они не вылились на рынок одновременно, а выходили на него в будущем постепенно.

Проблема для регулятора здесь в том, что экономические агенты прекрасно осознают, с какой скоростью растут цены. Они видят сколько стоило новое авто 2−3 года назад и сколько сейчас, сколько стоила недвижимость тогда и теперь, и понимают что цены будут расти и дальше.

Россияне продолжают подписывать контракты, а члены их семьи продолжают получать выплаты за погибших оккупантов. На заводах вследствие дефицита работников выплачивают неадекватно большую зарплату, которая тут же оказывается на рынке, создавая ажиотажный спрос на товары и услуги, поднимая таким образом цены и разгоняя инфляцию.

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Война добьет россию

Война не создала базы для экономического роста. Война убивает и превращает в инвалидов одну часть трудоспособного населения и занимает бессодержательным, с точки зрения экономики, трудом других. К примеру, швея на фабрике, занимающейся шитьем военной амуниции, получила зарплату 300 тысяч рублей. ВВП вырос на 300 тысяч. Швея пошла покупать продукты и одежду и каждая такая сделка тоже отразилась в ВВП.

Получился фискальный мультипликатор и с точки зрения статистики все хорошо. Кроме того, был уплачен налог на доходы, а с покупок посчитали НДС. Продавцы товаров тоже уплатили налог на прибыль. И фактически рост расходов бюджета ведет к росту его доходов. Только проблема в том, что это не фактический рост экономики, а рост денежной массы. Ибо амуниция, за которую первоначально заплатили, не заняла свое место в товарно-денежной цепочке, не создала прибавочной стоимости, а сгорела в донецкой области на очередном оккупанте от попадания fpv-дрона, на который вы задонатили.

У россии в дальнейшем есть только два варианта развития событий. Первый: государство останавливает процесс перегрева экономики из-за остановки расширения денежной массы, и тогда все отрасли, успешно функционировавшие на этом перегреве, начинают падать как домино. Окажется, что больше некому покупать новостройки по текущим ценам, исчезнут очереди за авто.

Так называемая экономика войны начнет умирать, и в этот момент выяснится, что от мирной экономики почти ничего не осталось. Популяция окажется в ситуации, где жизнь вокруг подорожала в разы, а больших зарплат больше никто не предлагает. Это приведет к быстрому обнищанию людей.

Второй вариант: государство, несмотря ни на что, продолжит накачивать экономику деньгами. Это даст еще несколько месяцев иллюзии стабильности, после чего рубль быстро девальвирует и пузырь все равно лопнет. Не потому, что поток денег, на котором все держалось, кончился, а потому что эти деньги уже ничего не стоят.

Сама же Набиуллина и ряд высокопоставленных чиновников заговорили о перспективах стагфляции. И здесь с ними невозможно не согласиться. Эта перспектива неотвратима, и вариантов ее избежать пока не просматривается. Сегодня стоит вопрос только, с какой скоростью локомотив под названием российская экономика влетит в непробиваемую стену. В следующем году мы все чаще будем встречать в одном предложении слова россия и стагфляция.

россии нужно останавливать войну, которую дальше их экономика не может выдерживать. Аварийные инструменты исчерпывают себя или уже исчерпали.