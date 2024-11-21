Команда Трампа рассматривает любительницу криптовалют на должность нового главы SEC — CoinDesk

Команда Дональда Трампа рассматривает партнершу компании BakerHostetler Терезу Гуди Гильен как претендентку на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на свои источники.

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Что известно

Трамп хочет назначить на должность главы SEC сторонника криптовалютной сферы и противника бюрократии. На нового главу Комиссии ляжет обязанность реформировать агентство, введя новую, более мягкую политику, отметили источники.

Гильен также является соруководителем блокчейн-подразделения BakerHostetler. Она принадлежит к числу поклонников отрасли и ведет подкаст Bulls, Bears and Blockchain.

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«Она — лучший кандидат из представленных в настоящее время. У нее есть четкое понимание законов и механизмов работы SEC. С ее назначением мы бы получили мгновенного реформатора, способного изменить сферу», — отметил соучредитель компании Masa Брендан Плейфорд.

Кто еще претендует

Среди претендентов на кресло Гэри Генслера также есть CLO компании Robinhood Дэн Галлагер и комиссар Хестер Пирс.