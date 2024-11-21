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21 ноября 2024, 11:34 Читати українською

Команда Трампа рассматривает любительницу криптовалют на должность нового главы SEC — CoinDesk

Команда Дональда Трампа рассматривает партнершу компании BakerHostetler Терезу Гуди Гильен как претендентку на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на свои источники.

Команда Дональда Трампа рассматривает партнершу компании BakerHostetler Терезу Гуди Гильен как претендентку на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Фото: cryptopolitan.com

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Что известно

Трамп хочет назначить на должность главы SEC сторонника криптовалютной сферы и противника бюрократии. На нового главу Комиссии ляжет обязанность реформировать агентство, введя новую, более мягкую политику, отметили источники.

Гильен также является соруководителем блокчейн-подразделения BakerHostetler. Она принадлежит к числу поклонников отрасли и ведет подкаст Bulls, Bears and Blockchain.

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«Она — лучший кандидат из представленных в настоящее время. У нее есть четкое понимание законов и механизмов работы SEC. С ее назначением мы бы получили мгновенного реформатора, способного изменить сферу», — отметил соучредитель компании Masa Брендан Плейфорд.

Кто еще претендует

Среди претендентов на кресло Гэри Генслера также есть CLO компании Robinhood Дэн Галлагер и комиссар Хестер Пирс.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Prya
Prya
21 ноября 2024, 11:52
#
Интересно, докуда биток в январе дойдет. 110−20−30?
+
0
Riojas
Riojas
21 ноября 2024, 11:56
#
Сегодня потужно пошло, наверное на этой новости как раз
+
0
bonv
bonv
21 ноября 2024, 13:57
#
Крипта в тренді:)))
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