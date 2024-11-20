Миллиардер Говард Лутник может возглавить министерство торговли США

Дональд Трамп, избранный следующим президентом США, выдвинул на должность министра торговли миллиардера Говарда Лутника, также возглавляющего его переходную команду. Об этом политик сообщил в социальной сети Truth Social, пишет Лига.

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Что известно

Лутник в этом году стал главным экономическим советником Трампа. Он активно продвигает идеи защиты американской промышленности через введение пошлин, снижение корпоративных налогов и увеличение производства энергии в США.

По данным The New York Times, потенциальный министр торговли в 2024 году собрал и пожертвовал более $75 млн в поддержку организаций, помогающих Трампу.

Во время предвыборной кампании Лутник поддерживал планы по тарифам на импорт, но отмечал, что они должны быть инструментом для заключения выгодных торговых соглашений, а не обязательно применяться ко всем иностранным товарам.

Говард Лутник является исполнительным директором финансовой компании Cantor Fitzgerald, главой брокерской и финансово-технологической компании BGC Group Inc., а также ведущим поставщиком услуг коммерческой недвижимости Newmark Group.

Однако его назначение потребует утверждения Сенатом США, где могут возникнуть вопросы финансовых дел Лутника и возможного конфликта интересов из-за деятельности его компаний во многих секторах экономики страны.

Назначение министра торговли имеет большое значение, поскольку именно это министерство отвечает за контроль санкций, запрещающих экспорт технологий, в частности полупроводников, в такие страны, как Китай и россия, для обеспечения национальной безопасности.