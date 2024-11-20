Изменения в валютных ограничениях: НБУ запретил использовать валютные кредиты для покупки ценных бумаг, номинированных в инвалюте

Для минимизации рисков обхождения действующих валютных ограничений Национальный банк с 20 ноября 2024 г. устанавливает запрет на использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Изменения к валютным ограничениям

Национальный банк Украины с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. С одной стороны НБУ смягчает ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой — принимает меры для усиления дисциплины соблюдения валютных ограничений.

Изменения будут касаться нескольких направлений.

Перевод средств для выполнения обязательств по импортным контрактам

В настоящее время украинский бизнес может рассчитываться за импорт любой продукции только при условии, что поставка товара осуществляется после 23 февраля 2021 года. Однако с 20 ноября 2024 г. украинские предприятия получат возможность рассчитываться за импорт товаров без ограничения срока их поставки в Украину при условии, если средства переводятся в пользу:

иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА)/иностранного государства через уполномоченное им лицо/иностранное лицо, в состав участников которого входит иностранное государство или иностранный банк (при условии, что иностранное государство является участником этого банка);

других нерезидентов, при участии в импортных операциях (путем кредитования, страхования, гарантирования, поручительства) иностранного ЭКА / иностранного государства через уполномоченное им лицо/иностранное лицо, в состав участников которого входит иностранное государство или иностранный банк (при условии, что иностранное государство является участником этого банка).

Ежемесячный лимит для таких переводов установлен на уровне 10% от суммы просроченной задолженности по договору импорта товаров (по состоянию на 01 ноября 2024 года).

Такие изменения будут стимулировать иностранные государства, государственные банки и ЭКА сохранить и укрепить существующие коммерческие связи иностранных экспортеров с украинским рынком. Это также позволит минимизировать риски уменьшения потенциальных объемов финансирования и снижения инвестиционной привлекательности Украины.

Расчеты по проектам международной технической помощи

В настоящее время предусмотрена возможность перевода иностранной валюты из Украины для расчетов в рамках проектов/программ международной технической помощи/пограничного сотрудничества, финансируемых ЕС. В то же время, резиденты Украины получают техническую помощь не только от стран ЕС, но и от других стран для проектов, финансируемых за счет иностранных доноров.

Учитывая это, НБУ с 20 ноября 2024 года предоставляет возможность перевода иностранной валюты за границу для проведения расчетов по проектам международной технической помощи, независимо от того, каким государством или организацией финансируется такой проект.

Соответствующие изменения позволят комплексно решить проблему расчетов по проектам международной технической помощи, что положительно повлияет как на позиции Украины, так и отдельных бенефициаров такой помощи — резидентов, а также поспособствует принятию позитивных решений международных доноров по дальнейшей поддержке Украины.

Репатриация дивидендов за границу

Национальный банк пристально следит за соблюдением установленных валютных ограничений. По результатам проверок, подтверждающих попытки обхождения ежемесячного лимита на репатриацию дивидендов, НБУ установил дополнительные критерии для таких операций.

Так, с 20 ноября 2024 года украинские компании смогут воспользоваться возможностью частичной репатриации дивидендов по корпоративным правам или акциям только при одновременном соблюдении следующих условий: