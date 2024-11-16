Программа «єОселя» уже превзошла показатели рынка ипотеки в 2021 году

За два года работы в условиях полномасштабной войны программа «єОселя» уже дала больший результат, чем рынок ипотеки показал в 2021 году. Об этом заявил председатель правления «Укрфинжитло» Евгений Мецгер.

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Показатели программы

«На сегодня «єОселя» воспользовалось более 14 тысяч семей, а сумма выданных кредитов уже приближается к цифре в 23 миллиарда гривен. Благодаря «єОселе» крышу над головой получили более 8,5 тысячи детей, а всего же было прокредитовано 848 тысяч квадратных метров «, — заметил он.

Мецгер подчеркнул, что «Укрфинжитло» рассматривает «єОселю» не только как социальную программу, цель которой — чтобы как можно больше украинцев имели свой дом.

«Мы видим программу как инструмент восстановления нашей страны, который несет мультипликативный эффект на экономику, инструмент, который может стать драйвером в строительстве недвижимости и побуждает украинцев возвращаться и строить свою жизнь в Украине», — подчеркнул Мецгер.

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Он добавил, что «Укрфинжитло» нацелено привлекать ресурсы для реализации программы не только на национальном, но и на международном рынке.