С начала года 2,3 млн украинцев получили более $4 миллиарда через международные переводы Приватбанка

За 10 месяцев 2024 года более 2,3 миллиона украинцев воспользовались услугами Приватбанка для получения международных денежных переводов.

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Отмечается, что с начала года клиенты банка получили более 21,1 млн переводов на сумму более $4 млрд. При этом 98% всех операций были зачислены на карты через Приват24 и другие цифровые каналы обслуживания.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года Приватбанк запустил прямые денежные переводы из Канады в Украину.