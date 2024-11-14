Украинское общество остается патерналистским и не готовым к текущим и будущим вызовам, считает предприниматель, футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач. О том, как украинцы относятся к вопросу бронирования, он рассказал ЭП. «Минфин» выбрал главное.
Бронирование: справедливо ли оно и кого выгоднее мобилизировать государству
Разговор о бронировании критического персонала предприятий удивительным образом превращается из экономически и социально обоснованного решения в миф о «войне для бедных». Разбирая результаты наших многочисленных социологических исследований, у меня есть гипотеза, что понимание понятия «справедливость» в обществе не отвечает времени и нашим целям.
Как воспринимают справедливость в обществах на разных этапах:
- В постмодернистском обществе справедливость — это когда лучше для человека, значит лучше для страны. Но туда нам еще нужно добраться.
- В модернистском обществе справедливость — это общественное благо. Или, справедливо то, что лучше для общества и страны. Это когда ограниченный и почти не восстанавливаемый человеческий капитал должен быть использован самым эффективным для страны способом. У тебя есть возможность учиться, строить карьеру, переезжать в другую область — значит, можешь иметь и более высокую зарплату, и бронь, и квартиру, и карьеру, и собственные накопления в дополнение к солидарной пенсии.
- В домодернистском обществе — это когда «другому не должно быть лучше меня». Совковая справедливость — это когда недопустимо богатство и более высокий IQ, зарплата, лучшая карьера и… бронь от мобилизации.
Какой логикой руководствуется государство
Общественным интересом — следовательно, задачей государства — является обороноспособность и экономическая устойчивость. Предположим, силам обороны необходимо на постоянной основе 1 млн военнослужащих, большинство из которых мужчины.
Еще 300 тыс. необходимо дополнительно ежегодно с учетом риска долгой войны и необходимости проводить частичную демобилизацию непосредственно на фронте, где задействовано около 300 тыс. защитников. И так на пять лет.
Следовательно, нужно, чтобы из 6 млн мужчин мобилизационного потенциала около 2,5 млн прошли через мобилизацию в разные годы.
При домодернистском подходе, мобилизованным должен быть проигравший жребий; тот, кто слабее или не имеет родственников или знакомых «где надо»; тот, кто не сумел скрыться; тот, кого поймали.
Модернистский подход предполагает, что это могут быть либо добровольцы, либо не забронированные по принципу критичности.
Кто же в таком случае может и должен быть забронирован:
- тот, кто работает на критическом для экономики и обороноспособности предприятии;
- тот, кто имеет критическую компетентность;
- тот, в кого (в чью компетентность) государством или бизнесом проинвестировано больше ресурсов или потеря кого для страны имеет существенные негативные последствия.
Как определить критичность
Прежде всего, обозначить критические для экономики отрасли — объективно, без дискреции, определить критические предприятия и для всех предприятий дать возможность предпринимателю самому определить — кто критический для выживания и развития бизнеса.
Не может работать только одна часть экономики. Казалось бы, есть критическое предприятие — производитель хлеба. И на этом предприятии должно быть забронировано не менее 50% работников-мужчин.
Но для производства хлеба нужно, чтобы работали логистика, финансы, обслуживание оборудования, снабжение сырьем, производство упаковки
Итак, ситуация, которую мы имеем на текущий момент, когда у 80% предприятий нет ни одного забронированного — крайне рискованна для экономики в целом и, в частности, для функционирования критических отраслей.
Как этот подход может изменить бронирование
Кажется, очевидный подход — государство определяет критические предприятия — модель 1, а сам бизнес определяет критический для него персонал — модель 2.
Совокупно эти модели дают при логическом и не коррупционном подходе (а коррупцию мы убираем путем отказа от дискреции). 5 млн. забронированных — соответственно, 1 млн. на критических предприятиях и 0,5 млн. как критический персонал.
Но если вернуться к идее с увеличением рекрутинга, то можно объединить идеи: пусть предприниматель не просто обозначает критический персонал (модель 2), но и за счет увеличения уплаты налогов за забронированных способствует увеличению военного бюджета страны.
То есть, как вариант, устанавливает для критического персонала зарплату на уровне 36 тыс. грн. При таком сценарии в стране будет детенизировано несколько сотен тысяч зарплат и поступления в бюджет увеличатся уже в 2025 году на 250 млрд грн.
Читайте также: Бронирование от мобилизации. 20% компаний могут потерять статус критически важных
Сколько денег нужно на войну
Теперь рассмотрим вопрос справедливости, когда один работник получает зарплату 36 тыс грн и может быть забронирован, а другой получает 18 тыс грн и не может быть забронирован. Справедливо ли это? Для домодернистского общества — нет.
Для модернистского общества это прямой указатель человеку — если хочешь быть забронирован, то найди возможность стать критическим сотрудником. Учись (повышай квалификацию), меняй место работы на то, где тебя будут ценить, смени профессию, а если любишь свою профессию — найди, где твои компетентности действительно нужны. Наконец, переезжай в другую местность, где есть дефицит таких специалистов.
Социология свидетельствует, что сейчас слишком много украинцев работают на работе, которая им не нравится, жалуются на то, что их не ценят. Возможно, сегодня самый лучший момент, когда нужно это изменить. Следовательно, поскольку возможность стать критическим специалистом есть и ничем не ограничена — такая модель справедлива.
Даже больше. Это справедливо с точки зрения определения — как общественное благо.
Да, государству для сохранения обороноспособности и экономической устойчивости выгоднее мобилизовать из частного сектора человека с зарплатой 18 тыс грн, чем с зарплатой 36 тыс. Даже если не учитывать инвестиции в подготовку специалиста.
При зарплате 18 тыс суммарно (ЕСВ, НДФЛ, ВЗ, НДС при потреблении) государство получает около 10 300 грн. в месяц налогов, связанных с лицом. При зарплате 36 тыс грн — эта сумма вырастет уже до 19 600 грн. Так что 100 человек с меньшей зарплатой содержат столько же военных, сколько 53 человека с большей зарплатой.
При этом, мобилизовав 100 человек с меньшей зарплатой, государство теряет доход, необходимый для содержания, оценочно, 20 военных. А мобилизовав 100 человек с более высокой зарплатой, теряет доход, необходимый для содержания 38 военных.
Какой из этого вывод? Война не закончится примирением. Нам придется думать об израильском варианте, о милитаризации, а потому только о временной демобилизации наших защитников. Именно поэтому нам придется искать способ больше полагаться на самих себя. И нам, наконец, придется учиться взрослому диалогу и поиску объективно лучших — для общества, страны, будущего — решений.
Комментарии - 12
а поки — виловлювати все, що можна і на фронт захищати статки державних мужів.
Короче, країні треба я!йя залізні, а не гнилий патріотизм.
саме так, бо дурних нема, ніхто не хоче доїдати останню консерву сидячи під КАБами в холодному окопі, читаючи новини про те, як черговий депутат викравши мільйони на тендерах на овочерізки, дубові двері і барабани в бомбосховища, поїхав на Мальдіви з коханкою, купивши собі там новий майбах.
Треба було готуватися навіть не з 2014 року, а з самого початку незалежності України. Без сильної армії ти не можеш називати себе незалежним.
А де зараз кадрові військові на котрих стягувався податок в тому числі? (і так, в розрізі цілої країни, де в когось зп 20к в місяць, а в якого андрюші пишного голови НБУ зп офіційна 600к на місяць, це дуже багато 1,5% конкретно військовий збір щомісячно)
За рахунок чого тоді ми зібралися «потужно» перемагати? По суті, тцкуни і поліцаї просто відправляють на смерть українців, бо ні за тиждень, ні за місяць, ні за рік навіть, ви не підготуєте до реальної війни цивільну людину. Врешті решт, цивільна людина ця платила податки все своє життя державі, щоб держава вирішила питання обороноздатності і забезпечувала з цих податків кадрових військових.
А так, виходить, що ті хто вміють стріляти і проходили військову службу, будучи заброньованими, відправляють воювати тих, хто не те що стріляти, а зарядити автомат не вміє, і не проходив військову службу. Так про яку потужну «перемогу» взагалі може бути мова тоді?
Хтось захоче сказати, про «обов`язки передбачені» Конституцією, що воювати мають всі, ок. Тільки обов`язки йдуть після прав і свобод)) В людей забрали навіть право виїхати за кордон, і вимагають якихось «обов`язків», хоча він і так все життя платив взагалі за все)
Хтось скаже, що от мовляв поліцейські і нацгвардія з прикордонниками, можуть затримувати злочинців в містах, а в полі воювати не можуть. Ну добренько, а в нас бойові дії в містах перестали відбуватися, чи Луганськ і Донецьк були полями?) Навчити воювати в польових умовах того, хто вміє воювати в міських умовах — простіше, ніж навчити воювати того, хто взагалі не вміє навіть стріляти.
Ви напевно вже захотіли сказати, що от, а хто ж тоді буде оберігати правопорядок, якщо поліцейських відправляти на фронт?) Добре, тільки факт в тому, що і до повномасштабки поліцейських було більше ніж цивільних, а з виїздом порядку 10 млн українців за кордон, зараз поліцейських і так забагато на душу населення)
Тому коли здорові дядьки зі зброєю з полісії та тцк пакують цивільного, це не про «перемогу», це по суті про викрадення людини з метою відправки на вірну смерть :)
І ще, перш ніж говорити в принципі про якісь обов`язки, майте на увазі, що в людини є права і обов`язки, саме в такій послідовності, немає прав — немає обов`язків, а коли людину викрадають з вулиці і проти її волі відправляють на смерть, це про «права»? Думаю ні. Тому не треба співати про обов`язки, коли ви закрили кордони і крадете як навіжені мільярди доларів і євро)
Це в раба є виключно обов`язки, сьогодні він віддає все що заробив пану, а завтра пан його відправив на смерть захищати свої маєтки, знайома ситуація, правда, «вільні» люди «вільної» країни?))
погоджуюсь
а чому ти вирішив, що кордони відкриють?) у владі всі прекрасно розуміють, що буде в перший же день, як кордони відкриють)) чи ти думаєш розмови про потенційні заборони виїзду на три роки після ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ виникли самі по собі?)
Заморозка війни не одне і те саме, що закінчення війни, а тому мобілізація може і не припинятися, від так і військовий стан можна продовжувати до кінця життя ким чен зе, відтак і кордони ніхто не відкриє.
Ким чен зе не попередив людей про наступ орків в 22гому, через що всі знають як гинули люди в Маріуполі, Ірпені і Бучі, бо за словами ким чен зе «Ви не можете просто сказати мені: „Слухай, ти повинен почати готувати людей зараз і сказати їм, що треба відкласти гроші і запастися їжею“. Якби ми це повідомили — а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за 3 дні», — сказав Зеленський."
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62569566
А якщо кордони відкриють, то вони розуміють скільки мільярдів доларів на місяць вони втрачатимуть, тому ніхто тебе не попередив в 2022гому, ніхто тебе не випустить зараз))