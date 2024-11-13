Volkswagen Group увеличила свои инвестиции в американский стартап по производству электромобилей Rivian до $5,8 млрд. Об этом сообщается в совместном прессрелизе компаний.
Volkswagen увеличила инвестиции в Rivian до $5,8 миллиарда в попытке конкурировать с Tesla
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Компании создают запланированное совместное предприятие по разработке архитектуры и программного обеспечения электромобилей.
Ранее сообщалось, что Volkswagen инвестирует $5 млрд в Rivian, готовящийся выпустить электрический кроссовер среднего размера под названием R2.
«Это дополняет лучшие в области программное обеспечение и электрические аппаратные технологии Rivian, а также значительный глобальный масштаб и компетенцию концерна Volkswagen в области транспортных платформ», — говорится в сообщении.
Ожидается, что первые машины производства Volkswagen, оснащенные электроникой и программным обеспечением Rivian, сойдут с конвейера уже в 2027 году.
Совместное предприятие возглавит Вассим Бенсаид (Rivian) и Карстен Хельбинг (Volkswagen Group). К совместному предприятию присоединятся разработчики и программные инженеры обеих компаний.
Сначала команды будут базироваться в Пало-Альто, штат Калифорния, а еще три объекта разрабатываются в Северной Америке и Европе.
«Объединив свой опыт, две компании планируют снизить затраты на разработку и быстрее расширить новые технологии. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность предложить клиентам лучшее технологическое решение как можно раньше», — заявили компании.
Рост акций
Акции Rivian отреагировали на новость ростом до $12,9. Об этом свидетельствуют данные TradingView. За сутки акции выросли на 22,3%.
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