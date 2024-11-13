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13 ноября 2024, 17:51 Читати українською

Volkswagen увеличила инвестиции в Rivian до $5,8 миллиарда в попытке конкурировать с Tesla

Volkswagen Group увеличила свои инвестиции в американский стартап по производству электромобилей Rivian до $5,8 млрд. Об этом сообщается в совместном прессрелизе компаний.

Volkswagen Group увеличила свои инвестиции в американский стартап по производству электромобилей Rivian до $5,8 млрд.
Фото: pixabay.com

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Компании создают запланированное совместное предприятие по разработке архитектуры и программного обеспечения электромобилей.

Ранее сообщалось, что Volkswagen инвестирует $5 млрд в Rivian, готовящийся выпустить электрический кроссовер среднего размера под названием R2.

«Это дополняет лучшие в области программное обеспечение и электрические аппаратные технологии Rivian, а также значительный глобальный масштаб и компетенцию концерна Volkswagen в области транспортных платформ», — говорится в сообщении.

Ожидается, что первые машины производства Volkswagen, оснащенные электроникой и программным обеспечением Rivian, сойдут с конвейера уже в 2027 году.

Совместное предприятие возглавит Вассим Бенсаид (Rivian) и Карстен Хельбинг (Volkswagen Group). К совместному предприятию присоединятся разработчики и программные инженеры обеих компаний.

Сначала команды будут базироваться в Пало-Альто, штат Калифорния, а еще три объекта разрабатываются в Северной Америке и Европе.

«Объединив свой опыт, две компании планируют снизить затраты на разработку и быстрее расширить новые технологии. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность предложить клиентам лучшее технологическое решение как можно раньше», — заявили компании.

Рост акций

Акции Rivian отреагировали на новость ростом до $12,9. Об этом свидетельствуют данные TradingView. За сутки акции выросли на 22,3%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
13 ноября 2024, 18:00
#
Інвестиції завжди добре:)))
+
0
neverice
neverice
13 ноября 2024, 18:12
#
Досить нетиповий підхід, який викриває глибинні проблеми VW. Стартап, який ніколи не робив автомобілі отримав інвестиції на суттєві $5,8 млрд від VW (виробника з величезним досвідом), бо має кращі апаратні та програмні рішення. При цьому сам VW вклав мабуть уже десятки мільярдів в свою платформу MEB, та судячи з усього не спромігся зробити достатньо конкурентне рішення.
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