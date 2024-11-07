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7 ноября 2024, 14:52 Читати українською

Полеты с Украины возобновят в начале 2025 года — Marsh McLennan

Полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года. Об этом заявил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме, пишет «Интерфакс-Украина».

Полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года.

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Что известно

«Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать из Украины», — сказал Эллисон.

По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта «Львов», но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт «Борисполь».

«Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на «Борисполе», однако начальный фокус — «Львов». Семь минут полета от Польши», — сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, будут нуждаться в страховке минимум на три четверти миллиарда долларов.

По словам Эллисона, окончательное решение о полетах будут приниматься в Офисе президента. Она будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

«Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю», — сказал он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+40
chc788
chc788
7 ноября 2024, 15:16
#
Сказати легше ніж зробити. «Думаю, якщо нам пощастить, то в січні … да не пощастить. Він навіть не уявляє як це зробити і які ризики, як що б уявляв то таку нісенітницю не ніс би.
+
0
OVV77
OVV77
7 ноября 2024, 16:29
#
Треба ж якось пояснювати навіщо вони утримують керівництво аеропортів в їх челядь. Знаєте які ЗП в директора аеропорту, а які витрати на освітлення, і не тільки на це. Цими дурними балачками вони замилюють очі.
+
0
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 15:48
#
И в ЕС возьмут в начале 2026…
+
+60
bonv
bonv
7 ноября 2024, 16:45
#
От тільки полетіти не зможемо:)))
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