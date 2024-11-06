Гетманцев предлагает обсудить введение обязательной покупки ОВГЗ

В условиях продолжения войны активизация размещения ОВГЗ является одним из немногих быстрых и доступных внутренних источников (другое увеличение налогов), что может быть использовано для частичного закрытия потребности в финансировании сектора безопасности и обороны. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Что предлагает Гетманцев

«Считаю, остается потенциал для дальнейшего наращивания объема размещений как среди банков, так и юридических и физических лиц. Конечно стимулирование спроса на ОВГЗ лежит прежде всего в плоскости сохранения привлекательных ставок по этим инструментам. Средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ, выпущенных в октябре, равнялась 15 %. Это опережает прогнозную девальвацию и инфляцию. Для населения инвестиционная привлекательность еще больше с учетом отсутствия налогообложения инвестиционного дохода НДФЛ и военным сбором (в отличие от депозитов)», — написал Гетманцев.

В качестве примера Гетманцев привел опыт некоторых стран, которые проходили через большие войны.

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«В том же Израиле, который у нас принято рассматривать как образец страны, более 70 лет успешно обороняющейся от превосходящих сил стран-противников, в 70-х годах прошлого века был введен ряд обязательных накопительных схем, в т. ч. финансирование растущих расходов на безопасность. Одним из таких инструментов была долгосрочная обязательная военная ссуда (defense loan)», — отметил председатель Налогового комитета.

По его словам, обязательный военный заем, просуществовавший чуть более 5 лет, стал важным источником финансирования военных усилий Израиля в период до войны Судного дня (1973) и первые годы после нее.

«Может ли подобная обязательная накопительная схема быть введена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) — вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии. Да, у нас уже есть военный сбор (кстати подобный военный сбор), war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно — это различные инструменты финансирования военных усилий, общего в которых — разве что обязательное участие в уплате налога или приобретении облигаций.

Так же считаю, что государственные банки должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ", — уточнил Гетманцев.

Он отметил, что не считает такие предложения адекватными в мирном времени.

«Впрочем, война продолжается, и сколько она будет продолжаться никто не знает. Независимо от результатов выборов в США, внешней поддержки, мы должны наращивать дополнительные внутренние источники финансирования военных усилий», — подытожил он.