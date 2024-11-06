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6 ноября 2024, 16:59 Читати українською

Гетманцев предлагает обсудить введение обязательной покупки ОВГЗ

В условиях продолжения войны активизация размещения ОВГЗ является одним из немногих быстрых и доступных внутренних источников (другое увеличение налогов), что может быть использовано для частичного закрытия потребности в финансировании сектора безопасности и обороны. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

В условиях продолжения войны активизация размещения ОВГЗ является одним из немногих быстрых и доступных внутренних источников (другое увеличение налогов), что может быть использовано для частичного закрытия потребности в финансировании сектора безопасности и обороны.
Фото: depositphotos

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Что предлагает Гетманцев

«Считаю, остается потенциал для дальнейшего наращивания объема размещений как среди банков, так и юридических и физических лиц. Конечно стимулирование спроса на ОВГЗ лежит прежде всего в плоскости сохранения привлекательных ставок по этим инструментам. Средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ, выпущенных в октябре, равнялась 15 %. Это опережает прогнозную девальвацию и инфляцию. Для населения инвестиционная привлекательность еще больше с учетом отсутствия налогообложения инвестиционного дохода НДФЛ и военным сбором (в отличие от депозитов)», — написал Гетманцев.

В качестве примера Гетманцев привел опыт некоторых стран, которые проходили через большие войны.

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«В том же Израиле, который у нас принято рассматривать как образец страны, более 70 лет успешно обороняющейся от превосходящих сил стран-противников, в 70-х годах прошлого века был введен ряд обязательных накопительных схем, в т. ч. финансирование растущих расходов на безопасность. Одним из таких инструментов была долгосрочная обязательная военная ссуда (defense loan)», — отметил председатель Налогового комитета.

По его словам, обязательный военный заем, просуществовавший чуть более 5 лет, стал важным источником финансирования военных усилий Израиля в период до войны Судного дня (1973) и первые годы после нее.

«Может ли подобная обязательная накопительная схема быть введена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) — вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии. Да, у нас уже есть военный сбор (кстати подобный военный сбор), war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно — это различные инструменты финансирования военных усилий, общего в которых — разве что обязательное участие в уплате налога или приобретении облигаций.

Так же считаю, что государственные банки должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ", — уточнил Гетманцев.

Он отметил, что не считает такие предложения адекватными в мирном времени.

«Впрочем, война продолжается, и сколько она будет продолжаться никто не знает. Независимо от результатов выборов в США, внешней поддержки, мы должны наращивать дополнительные внутренние источники финансирования военных усилий», — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 35

+
+228
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 17:23
#
Обязательное участие в пирамиде это такое же новшество как и налоги задним числом. Ноу-хау.
+
+30
Три літри
Три літри
6 ноября 2024, 19:20
#
Ні, це не новина.

В твоєму укаханому совку вже була така практика, звалась вона виігришні облігації.
+
+60
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 20:32
#
Но мы же демократическое декомуни зированое государство? Че зря памятники сносили и улицы по 5 раза переименовывали?)
+
0
Prya
Prya
6 ноября 2024, 20:42
#
Мы круче
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
6 ноября 2024, 21:14
#
Пам’ятники знесли, а руки все пам’ятають"
+
0
Три літри
Три літри
6 ноября 2024, 21:26
#
Хіба в нашій країні таких совків як ти і Гетманцев обмежували в правах?
+
+52
stas12345
stas12345
6 ноября 2024, 17:28
#
Що ж ви раніше не казали. Дуже привабливо, обов’язково долучусь до таких потужних інвестицій
+
+97
asdf2024
asdf2024
6 ноября 2024, 17:32
#
А почему нельзя патриотов обложить налогом каким.
+
+133
Rubi0
Rubi0
6 ноября 2024, 18:09
#
Я бы начал со студентов) они обычно первые идут на митинги «за все хорошее и против всего плохого». В идеале еще отменить госзаказ в универах, чтоб повесть по 200 тыс кредита за обучение, а далее прописать что в случае мобилизации они тоже идут первыми. Тогда может 10 раз подумают стоит ли идти за популистами
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 19:02
#
Не подумают. Вспомните себя в те годы. Тогда нечем думать ещё.
По хорошему избирательное право нужно ограничивать возрастом как щас мобилизация 25-60. Потому что раньше ЕЩЕ нет мозгов, а позже УЖЕ нет.
Вот как щас за войну или студенты или пенсы или Оксанки с Польши
+
+15
TattiReuven
TattiReuven
6 ноября 2024, 20:29
#
60 лет нет мозгов??? Вам, видимо, больше 60-ти
+
+194
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 17:34
#
Даёшь зарплату депутатам ВРУ исключительно в ОВГЗ, а также судьям и прокурорам…
+
+70
vbhjckfd
vbhjckfd
6 ноября 2024, 17:48
#
А в обмін будуть давати економічне бронювання, правда ж :) ?
+
+25
RobinG
RobinG
6 ноября 2024, 17:54
#
Подвійне потужне ура!
+
+41
Qwerty1999
Qwerty1999
6 ноября 2024, 17:55
#

Данило Гетманцев — особистий приклад вітається…
+
0
financialGenius
financialGenius
6 ноября 2024, 19:17
#
Добрый вечер , кверти, а что ж вы так ?) вроде ж были за овгз и считали хорошей инвестицией) смотрите, а то люди на книжках тоже хранили средства и в банках у некоторых больше гарантированной суммы было) плюсую ваши комментарии , если вы уже открыли глаза то думаю и фоловеры ваши смогут)
+
+25
Criptor82
Criptor82
6 ноября 2024, 18:13
#
А я думав Алекс та його другани скупили/купують/купуватимуть всі можливі випуски ОВДП! Це якась дезінформація, бо «валютні кабанчики» завжди в мінусі, чому ж тоді примушувати купувати ОВДП? Нічого не розумію. П. С. Трудова повинність, все по талонам, гроші тільки на сігари, ОВДП як обов’язок, військовий збір, і … так у нас же ніби декомунізація? А скільки ОВДП у Данила батьковіча в всіх інших можновладців цікаво. Що у МСЕШнікіа то вже зрозуміло
+
0
financialGenius
financialGenius
6 ноября 2024, 19:20
#
«ніби декомунізація? " Вроде тут ключевое слово , по факту превращают нас не в Европу, а возвращают на 40 лет назад в совок … и методы ихних родителей используют …
+
+115
Rubi0
Rubi0
6 ноября 2024, 18:13
#
«В том же Израиле» в первые недели полегли сыновья и дочки министров Израиля, не говоря уже про других чиновников всех уровней. Так что не нужно Украину сравнивать с Израилем
+
0
Три літри
Три літри
6 ноября 2024, 19:21
#
В тому ж Ізраілі так само купуются медичні довідки про шизофринію за допомогою яких люди ухиляются від служби.

В тому ж Ізраілі є ортодокси які взагалі не служать в армії.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 20:29
#
В Израиле все по честному — не хочешь воевать за страну? Силой никто не заставляет, но и живи тогда вне этой страны.
+
0
Три літри
Три літри
6 ноября 2024, 21:25
#
В Ізраїлі така сама обовʼязкова мобілізація як і в Україні. Не хочемо служити то отримаєш строк в сядеш в тюрму.
І в Ізраїлі в армії служать жінки.
+
+25
asdf2024
asdf2024
6 ноября 2024, 18:28
#
О вспомнил мне дед показывал советские «ОВГЗ» обязательной покупки наминалом 50 рублей. «Верной» дорогой идём товарищи до ЕС(ссср)…

В СССР выигрышные займы возникли в 1922 году и в ряде случаев были добровольно-принудительными.
+
+25
Riojas
Riojas
6 ноября 2024, 18:29
#
Ясненько. Те вклады, которые не добил закон про мобилизацию, будут конвертированы в гривневые овгз до перемоги.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
6 ноября 2024, 19:04
#
Ну тех людей которые ещё зимой 23−24 не забрали вклады особо и не жалко.
+
0
mac
mac
6 ноября 2024, 18:36
#
Гривневый инструмент в каждый дом) Работа за трудодни)
+
+40
bosyak
bosyak
6 ноября 2024, 19:12
#
Бачу хочуть запровадити накопичувальну пенсію через обовязкову купівлю овдп :)
+
0
mac
mac
6 ноября 2024, 21:37
#
Не надо подсказывать)
+
+15
financialGenius
financialGenius
6 ноября 2024, 19:22
#
Новость дня … Как и победа Трампа … приготовились к турбулентности все ???
+
+30
maggotinaff
maggotinaff
6 ноября 2024, 19:41
#
Сегодня ты покупаешь ОВГЗ, а завтра тебя объявят «ухылянтом» и заблокируют счета
+
+15
82845392
82845392
6 ноября 2024, 19:42
#
— Абрам Моисеевич, почему вы хотите уехать? Что вас не устраивает?
— Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!
— А какие проблемы, вроде же с этим всё спокойно?
— Послушайте, при Сталине за это расстреливали, при Брежневе — принудительно лечили, сейчас это вошло в норму. Так вот, я таки хочу уехать из этой страны, пока это не стало обязательным!
+
0
Pumbovik
Pumbovik
6 ноября 2024, 20:10
#
Сберкнижки ссср не желает Гетманцев погасить? До сих пор валяются, практически каждую семью обчистил совок тем что заставлял ложить деньги на книжку, так и с облигациями, потом их выплатят или не выплатят через 30 лет когда их стоимость станет равна 2 рулонам туалетной бумаги
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 ноября 2024, 20:11
#
Цікаво, скільки холопи ще будуть терпіти всіх цих «троцкістів»?
+
0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
6 ноября 2024, 20:38
#
Готов поддержать идею взамен на Всю Раду и кабмин на «0» отправить! Прямое РЕПО)
+
0
Romich
Romich
6 ноября 2024, 21:08
#
В США примусово не було наприклад. Їздили герої війни, зірки, й інші впливові громадяни по штатам з агітацією купівлі військових облігацій.
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