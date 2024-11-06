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6 листопада 2024, 16:59

Гетманцев пропонує обговорити введення обов'язкової купівлі ОВДП

В умовах продовження війни активізація розміщення ОВДП є одним із небагатьох швидких і доступних внутрішніх джерел (інше — збільшення податків), що може бути використане для часткового закриття потреби у фінансуванні сектору безпеки і оборони. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

В умовах продовження війни активізація розміщення ОВДП є одним із небагатьох швидких і доступних внутрішніх джерел (інше — збільшення податків), що може бути використане для часткового закриття потреби у фінансуванні сектору безпеки і оборони.
Фото: depositphotos

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Що пропонує Гетманцев

«Вважаю, залишається потенціал для подальшого нарощування обсягу розміщень як серед банків, так і юридичних і фізичних осіб. Звісно стимулювання попиту на ОВДП лежить насамперед у площині збереження привабливих ставок за цими інструментами. Середньозважена доходність гривневих ОВДП, випущених у жовтні, дорівнювала 15,6%. Це випереджає прогнозну девальвацію та інфляцію. Для населення інвестиційна привабливість є ще більшою з врахуванням відсутності оподаткування інвестиційного доходу ПДФО і військовим збором (на відміну від депозитів)», — написав Гетманцев.

Як приклад, Гетманцев привів досвід деяких країн, які проходили через великі війни.

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«В тому ж Ізраїлі, який у нас заведено розглядати як взірець країни, що більше 70 років успішно обороняється від переважаючих сил країн-супротивників, у 70-х роках минулого століття було запроваджено низку обов’язкових накопичувальних схем, в т. ч. для фінансування зростаючих безпекових витрат. Одним з таким інструментів була довгострокова обов’язкова військова позика (defense loan)», — зазначив голова Податкового комітету.

За його словами, обов’язкова військова позика, яка проіснувала трохи більше 5 років, стала важливим джерелом фінансування військових зусиль Ізраїлю у період до війни Судного дня (1973) і перші роки після неї.

«Чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки і оборони) — питання глибокої політичної, суспільної і професійної дискусії. Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраілі). Утім звісно — це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких — це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій.

Так само, вважаю, що на стороні державних банків маємо перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ", — уточнив Гетманцев.

Він зазначив, що не вважає такі пропозиції адекватними для мирного часу.

«Утім війна продовжується, і скільки вона триватиме ніхто не знає. Незалежно від результатів виборів у США, зовнішньої підтримки, мусимо нарощувати додаткові внутрішні джерела фінансування військових зусиль», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 17:23
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Обязательное участие в пирамиде это такое же новшество как и налоги задним числом. Ноу-хау.
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0
stas12345
stas12345
6 листопада 2024, 17:28
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Що ж ви раніше не казали. Дуже привабливо, обов’язково долучусь до таких потужних інвестицій
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asdf2024
asdf2024
6 листопада 2024, 17:32
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А почему нельзя патриотов обложить налогом каким.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 листопада 2024, 17:34
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Даёшь зарплату депутатам ВРУ исключительно в ОВГЗ, а также судьям и прокурорам…
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