Банки будут предоставлять информацию о финоперациях по запросу Нацполиции. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании функций Национального банка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Об этом говорится в карточке законопроекта № 11043.

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Что известно

Президент подписал изменения в законы, пересматривающие функции НБУ и корректирующие правила работы рынков финуслуг (законопроект № 11043). Он вошел в пакет требований ключевого кредитора Украины — Международного валютного фонда. Ключевым разработчиком документа был НБУ.

Ключевое нововведение документа — введение нового термина «мгновенные платежи». Под его определение попадает перевод, который осуществляется за 10 секунд, оценивается именно скорость.

Среди других новаций законопроекта № 11043 по клиентам платежных организаций можно выделить изменение типовых договоров. Их дополнят пунктом о предоставлении информации правоохранительным органам, если операции людей будут подозрительными или похожими на мошеннические.

При каких именно нарушениях будет открываться информация о платежах, не расписано, поэтому пока сложно предположить, как это будет работать на практике. Хотя эксперты отмечают момент с раскрытием банковской тайны.

Финансисты рассчитывают, что информацию потребуют только в рамках уголовных дел и только для борьбы с мошенничеством.

Законопроект № 11043 расширил и так объемные полномочия НБУ.

«Нацбанку добавлены полномочия устанавливать требования к достаточности регулятивного капитала поставщиков платежных услуг, в то же время порядок расчета и составляющие регулятивного капитала», — уточнил Роман Филоненко.

Эксперты ждут новых, более строгих требований еще до конца 2024 года.

А еще нацбанковцам разрешили штрафовать участников платежного рынка от 3 тыс. до 100 тыс. не облагаемых налогом минимумов (51−1 700 тыс. грн), или 5% от объема сделки, выполненной с нарушениями. Неважно, кто это: банк или финансовая компания. А также финансовые наказания (85−170 тыс. грн) для тех, кто не переоборудовает свои точки/офисы для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения.

Более подробно о новом законе читайте в материале «Новый платежный закон: когда в Украине появятся платежи за 10 секунд и зачем банкам с/х земля».