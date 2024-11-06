Solana подскочила на 17% на новостях о победе Трампа

Стоимость криптовалюты Solana подскочила на 17% на новостях о победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает Coindesk.

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Что происходит

Криптотрейдеры высоко оценивают вероятность одобрения спотовых биржевых фондов, ориентированных на Solana, с приходом к власти Трампа.

«Рынки по-прежнему сильно недооценивают республиканский размах, и потенциал роста для отрасли, вероятно, гораздо выше, чем предполагалось ранее», — написал соучредитель Syncracy Capital Дэниел Чунг в посте X.

В начале июля 2024 года биржа Cboe подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявки по форме 19b-4 с просьбой включить в листинг потенциальные спотовые ETF Solana компаний VanEck и 21Shares, которые первоначально были поданы в конце июня.

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В среду утром цена Solana подскочила выше $185 за токен, достигнув рыночной капитализации более $85 млрд, что позволило превзойти BNB Chain и стать четвертым по величине токеном после биткоина, эфира и стейблкоина USDT.

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